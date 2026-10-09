Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện đời sống; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp; tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương; các mô hình nhà lưới, nhà kính; giải pháp ứng phó với dịch bệnh, biến đổi khí hậu; chuyển đổi số; hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, khôi phục chăn nuôi; chương trình, chính sách hỗ trợ người có sáng kiến, sáng chế hữu ích; việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng nông thôn mới; việc làm, môi trường nông thôn và đời sống người dân…

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị và tổng hợp để đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hội viên nông dân phường Nùng Trí Cao phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị “Lắng nghe nông dân nói” năm 2026 là dịp tăng cường đối thoại giữa nông dân với các cấp, ngành, góp phần phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn; thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.