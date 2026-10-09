Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: Nâng cao chất lượng kết nối, phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cùng các đại biểu thực hiện nghi thức Khai mạc Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, qua 15 năm tổ chức, Chương trình Kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành đã từng bước khẳng định vai trò là một hoạt động xúc tiến thương mại có tính liên kết vùng rõ nét, góp phần hỗ trợ các địa phương kết nối tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bổ sung nguồn cung phong phú, đa dạng cho thị trường Thành phố.

Điều đáng ghi nhận là quy mô và phạm vi kết nối của Chương trình ngày càng được mở rộng, với sự tham gia ngày càng tích cực của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối, đơn vị logistics, thương mại điện tử và nhiều chủ thể khác trong chuỗi cung ứng. Qua đó, Chương trình không chỉ tạo ra cơ hội giao thương trực tiếp tại sự kiện mà còn góp phần hình thành các mối liên kết ổn định, lâu dài giữa sản xuất và tiêu thụ, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Chương trình không chỉ tạo ra cơ hội giao thương trực tiếp tại sự kiện mà còn góp phần hình thành các mối liên kết ổn định, lâu dài giữa sản xuất và tiêu thụ, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, để có được sức lan tỏa bền bỉ đó, cần khẳng định rõ nét vai trò, vị thế chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô thị trường trên 10 triệu dân và sức tiêu thụ năng động, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa là nơi thử thách khắt khe nhất về chất lượng, vừa là bệ phóng vững chắc để nông đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp chế biến của các địa phương vươn ra thị trường lớn và tự tin bước vào chuỗi xuất khẩu toàn cầu.

“Việc Thành phố chủ động mở rộng kết nối với các tỉnh, thành có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành mạng lưới cung ứng hàng hóa ổn định, nâng cao khả năng điều phối nguồn cung. Ngược lại, chính nguồn nguyên liệu dồi dào, đạt chuẩn từ các địa phương là nền tảng vững chắc để Thành phố giữ vững cân đối cung - cầu, bảo đảm an ninh lương thực - thực phẩm và bình ổn thị trường trước mọi biến động. Đây là nền tảng quan trọng để các bên tiến tới xây dựng những quan hệ hợp tác ổn định và bền vững hơn sau Chương trình”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Chương trình

Để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần của Chương trình năm nay “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững” và biến thành hành động cụ thể của từng chủ thể, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đưa ra 5 khuyến nghị, định hướng trọng tâm, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng kết nối giữa sản xuất và thị trường. Hoạt động kết nối cung - cầu cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Các địa phương và doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt thông tin thị trường, từ đó điều chỉnh sản xuất, chất lượng, mẫu mã, quy cách đóng gói và sản lượng phù hợp. Kết nối chỉ thực sự hiệu quả khi nhu cầu của thị trường được chuyển tải đầy đủ tới khu vực sản xuất và năng lực cung ứng được phản hồi kịp thời tới hệ thống phân phối.

Thứ hai, phát triển chuỗi cung ứng xanh làm lợi thế cạnh tranh mới. Chuyển đổi xanh không còn là khẩu hiệu hay sự lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc để tồn tại. Bộ Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và phân phối đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường, sử dụng bao bì tự hủy sinh học, tuần hoàn phế phụ phẩm nông nghiệp và giảm dấu chân carbon trong chu trình vận chuyển. Xây dựng chuỗi cung ứng xanh cần được coi là năng lực cạnh tranh cốt lõi để hàng Việt Nam tạo dựng niềm tin vững chắc với người tiêu dùng trong nước và tự tin bước vào các thị trường xuất khẩu cao cấp.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và thương mại điện tử trong kết nối thị trường. Bên cạnh phương thức kết nối trực tiếp, doanh nghiệp cần chủ động khai thác các nền tảng số, thương mại điện tử, dữ liệu thị trường và các công cụ xúc tiến thương mại hiện đại để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, giảm chi phí trung gian và nâng cao hiệu quả phân phối. Đây cũng là hướng đi cần thiết để tăng tính linh hoạt và khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và giá trị gia tăng của sản phẩm; đồng thời tích cực tham gia Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa Tick xanh trách nhiệm, qua đó tăng cường trách nhiệm trong toàn chuỗi cung ứng, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và góp phần xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, an toàn, bền vững.

Thứ năm, tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương và các cơ quan xúc tiến thương mại. Kết nối cung - cầu chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi hình thành được cơ chế phối hợp thường xuyên, liên tục và có chiều sâu. Bên cạnh các chương trình xúc tiến thương mại tập trung, cần duy trì việc trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, nguồn cung, hệ thống phân phối và cơ hội hợp tác giữa các địa phương trong suốt cả năm, qua đó tạo nền tảng cho các mối liên kết thực chất và bền vững.

Tại Chương trình đã biểu dương các đơn vị có nhiều đóng góp tích cực quan trọng vào thành công Hành trình 15 năm Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành, các cơ quan, đơn vị, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực phối hợp tổ chức và tham gia Chương trình, Thứ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ mong muốn các kết nối được hình thành tại Chương trình năm nay sẽ tiếp tục được duy trì, cụ thể hóa thành những thỏa thuận hợp tác và các kênh phân phối ổn định trong thời gian tới.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, sự phối hợp tích cực của các tỉnh, thành, các cơ quan, đơn vị cùng sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hệ thống phân phối, Chương trình Kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026 sẽ tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và xây dựng các chuỗi cung ứng ngày càng hiệu quả, ổn định và bền vững”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nêu.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng trong khuôn khổ Chương trình

Năm 2026, với chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”, Chương trình Kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành tiếp tục đổi mới phương thức kết nối, tăng cường ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử và các hình thức kết nối đa kênh; đồng thời đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã với hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử và các đối tác tiêu thụ. Một trong những điểm nhấn của Chương trình năm 2026 là tăng cường kết nối, quảng bá và mở rộng thị trường cho các sản phẩm tham gia Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm”. Đây là hướng tiếp cận nhằm gắn kết chặt chẽ giữa kiểm soát chất lượng - truy xuất nguồn gốc - kết nối phân phối - tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành các chuỗi cung ứng hàng hóa an toàn, minh bạch và có trách nhiệm. Thông qua Chương trình Kết nối cung - cầu, các sản phẩm tham gia “Tick xanh trách nhiệm” có thêm cơ hội được giới thiệu đến các hệ thống phân phối, doanh nghiệp thu mua và người tiêu dùng; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, tăng cường truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.