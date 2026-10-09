Bộ Công Thương tăng cường truyền thông dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi)

Ngày 5/10/2026, Đảng ủy Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 64-KH/ĐUB về truyền thông chính sách dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách.

Chăm sóc sức khỏe người dân được xác định là mục tiêu xuyên suốt của việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm.

Theo Kế hoạch, công tác truyền thông tập trung làm rõ sự cần thiết sửa đổi Luật An toàn thực phẩm trong tình hình mới; phổ biến các quan điểm, mục tiêu, định hướng và những chính sách lớn trong Dự án Luật, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hệ thống phân phối, hiệp hội ngành hàng và các đối tượng chịu tác động tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, góp phần hoàn thiện Dự án Luật.

Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu truyền thông rõ nét các chính sách mới nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm thực phẩm Việt Nam.

Về thông điệp truyền thông, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân được xác định là mục tiêu xuyên suốt của việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm.

Việc hoàn thiện thể chế gắn với đổi mới quản lý an toàn thực phẩm theo hướng phòng ngừa từ sớm, từ xa; kiểm soát nguy cơ trong toàn bộ chuỗi thực phẩm, đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa yêu cầu quản lý nghiêm ngặt và nâng cao năng lực thích ứng của cơ sở sản xuất công nghiệp.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hệ thống phân phối, Kế hoạch yêu cầu phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về những nội dung của Dự án Luật có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp.

Cùng với việc tăng cường phổ biến các chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung, các đơn vị khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng tham gia góp ý; tổng hợp những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi quản lý để nghiên cứu, tham gia góp ý với cơ quan chủ trì xây dựng chính sách.

Trên báo chí và các nền tảng số, hoạt động truyền thông được triển khai thông qua tin, bài, chuyên đề, infographic, video ngắn, xuất bản phẩm điện tử và các hình thức phù hợp.

Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường đăng tải, kết nối chuyên mục truyền thông chính sách trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ; chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác về những vấn đề được doanh nghiệp và nhân dân quan tâm.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội; nắm bắt ý kiến, phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng; kịp thời phát hiện thông tin chưa chính xác, sai lệch để phối hợp làm rõ.

Về tổ chức thực hiện, Đảng ủy Cục Công nghiệp được giao làm đầu mối, chủ trì triển khai các nội dung truyền thông chính sách thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương; phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan thống nhất nội dung, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ truyền thông.

Theo Kế hoạch, các hoạt động truyền thông được thực hiện từ tháng 8/2026 theo từng nội dung, xuyên suốt quá trình xây dựng Dự án Luật. Sau khi Luật được ban hành và có hiệu lực thi hành, công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện tiếp tục được triển khai theo nhiệm vụ được giao.