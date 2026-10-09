Lan tỏa hình ảnh người điều dưỡng tận tâm, chuyên nghiệp vì người bệnh

Theo PGS.TS. Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hội thi Điều dưỡng giỏi thanh lịch năm 2026 được tổ chức nhằm khơi dậy phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong đội ngũ điều dưỡng toàn bệnh viện; góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng giao tiếp, không ngừng cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời xây dựng văn hóa nghề nghiệp, giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp trong đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

PGS.TS. Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát biểu. Ảnh; BVCC

Hội thi thu hút hơn 400 thí sinh đến từ các khoa trong bệnh viện. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Trải qua vòng thi thực hành diễn ra từ ngày 8–11/9 với 200 quy trình kỹ thuật và vòng thi lý thuyết ngày 17/9 đã có 21 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào vòng chung kết. Ban Giám khảo gồm Chủ tịch Hội Điều dưỡng Hà Nội, đại diện Sở Y tế, đại diện lãnh đạo bệnh viện và Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Trải qua vòng thi thực hành (08–11/9/2026) với 200 quy trình kỹ thuật và vòng thi lý thuyết (17/9/2026), 21 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào vòng Chung kết. Ảnh: BVCC

Hội thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong giai đoạn Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai Bộ Dịch vụ tận tâm. Đây là cam kết của từng khoa, phòng về tinh thần, thái độ và cách thức phục vụ người bệnh, hướng tới xây dựng môi trường khám, chữa bệnh chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện.

Các phần thi thu hút sự quan tâm của đông đảo y bác sĩ, nhân viên y tế. Ảnh: BVCC

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bệnh viện từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, khẳng định vị thế là địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Ban Tổ chức trao các giải cho thí sinh. Ảnh: BVCC