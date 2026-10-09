Giá vàng trong nước tăng gần 1 triệu đồng/lượng

Sáng nay (9/10), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 800.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Vùng giá bán 143,8 triệu đồng cũng đang được một loạt doanh nghiệp lớn áp dụng cho vàng miếng như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu trong sáng nay.

Riêng tại Công ty Mi Hồng, doanh nghiệp chỉ điều chỉnh tăng 200.000 đồng đối với vàng miếng, kéo giá bán lên vùng 141,5 - 143 triệu đồng/lượng. Diễn biến này khiến Mi Hồng tiếp tục trở thành doanh nghiệp mua vào vàng miếng cao nhất thị trường nhưng bán ra ở mức thấp nhất.

Đà tăng của giá vàng miếng SJC trong sáng nay đã chấm dứt chuỗi 6 phiên giao dịch đi ngang liên tiếp. Trước đó, thị trường trầm lắng khiến giá bán mặt hàng này gần như không biến động, chủ yếu neo quanh mốc 143 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp lớn cũng tăng giá mặt hàng này thêm gần 1 triệu đồng. Sau điều chỉnh, SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá mà Phú Quý đang áp dụng với sản phẩm vàng nhẫn tròn của thương hiệu.

Cùng thời điểm, PNJ neo tại 140,2 - 143,2 triệu đồng/lượng; Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn 999 ở 141,5 - 143 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 139,6 - 143,5 triệu đồng/lượng. DOJI neo giá vàng nhẫn cao nhất thị trường ở 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay neo tại 4.170 USD/ounce, tăng 38 USD (+1%) so với giá mở cửa. Đà tăng của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn neo cao. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 5,227%, trong khi kỳ hạn 30 năm là 5,601%.

Theo một số nhà phân tích, những lo ngại về gánh nặng nợ công của Mỹ đang khiến giới đầu tư thận trọng hơn. Trong khi đó, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller nhận định ngân hàng trung ương có thể cần tiếp tục tăng lãi suất, song vẫn để ngỏ khả năng tạm dừng trong tháng 10.

Ông nhấn mạnh Fed có sự linh hoạt về tốc độ điều chỉnh chính sách. Nếu lãi suất tiếp tục tăng, sức hấp dẫn của vàng có thể suy giảm do kim loại quý không mang lại lợi suất.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 131,2 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13 triệu đồng/lượng.