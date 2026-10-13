Tùng Dương mời Hòa Minzy, làm mới 'Bắc Bling' trong Live Concert riêng tại Mỹ Đình

Nghệ sĩ khách mời thứ ba gọi tên Hòa Minzy

Trong số các nghệ sĩ khách mời của “Bay về phía mặt trời”, Hòa Minzy là gương mặt mang đến sự kết nối đặc biệt với chủ đề văn hóa, di sản của chương trình. Sau khi công bố hai gương mặt trẻ có phong cách và màu sắc âm nhạc riêng biệt là Phùng Khánh Linh và GREY D, Tùng Dương tiếp tục xác nhận nữ ca sĩ “Bắc B’ling” là nghệ sĩ khách mời thứ ba sẽ góp mặt trong Live-Concert của mình.

Cụ thể, Hòa Minzy sẽ xuất hiện trong chương nhạc “Cội nguồn - Di sản”, hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam.

Tùng Dương tiếp tục xác nhận nữ ca sĩ “Bắc B’ling” là nghệ sĩ khách mời thứ ba sẽ góp mặt trong Live-Concert của mình. Ảnh: BTC

Cùng quê hương Bắc Ninh, Tùng Dương và Hòa Minzy có chung sự quan tâm dành cho văn hóa dân tộc, dù mỗi người lựa chọn một cách thể hiện khác nhau. Nếu Hòa Minzy tạo dấu ấn bằng những sản phẩm đưa văn hóa vùng miền đến gần hơn với khán giả trẻ, thì Tùng Dương lại có thế mạnh trong việc khai thác chiều sâu cảm xúc và mở rộng giới hạn biểu đạt của âm nhạc. Sự gặp gỡ giữa hai cá tính vì thế hứa hẹn mang đến một sắc thái riêng cho chương “Cội nguồn - Di sản”.

Ngoài sự đồng điệu trong lựa chọn nghệ thuật, Hòa Minzy còn là người em, người đồng nghiệp thân thiết của Tùng Dương. Mối quan hệ gần gũi giữa hai nghệ sĩ góp thêm sự ấm áp cho màn hội ngộ sắp tới trên sân khấu “Bay về phía mặt trời” và hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn được chờ đợi trong đêm diễn.

Bên cạnh Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D là hai nghệ sĩ khách mời đã được công bố trước đó. Mỗi người sở hữu một cá tính âm nhạc riêng, góp phần mở rộng phổ màu của chương trình. Trong đó, Phùng Khánh Linh được biết đến với phong cách giàu tính tự sự, chú trọng chiều sâu cảm xúc và tinh thần sáng tạo cá nhân. Còn GREY D đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc mang hơi thở đương đại. Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ bên cạnh Tùng Dương cho thấy mong muốn tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ, thay vì giới hạn chương trình trong một dòng chảy âm nhạc duy nhất.

Với Tùng Dương, việc mời các nghệ sĩ trẻ tham gia không đơn thuần nhằm tạo thêm sức hút cho đêm diễn. Sự hiện diện của họ còn mở ra cơ hội để âm nhạc của các thế hệ đối thoại với nhau, qua đó cho thấy sự tiếp nối không nhất thiết phải diễn ra bằng những cách thể hiện giống nhau. Những khác biệt về phong cách, trải nghiệm và tư duy sáng tạo có thể trở thành nguồn năng lượng để mỗi nghệ sĩ làm giàu thêm cho phần trình diễn của mình.

Hành trình từ cội nguồn đến khát vọng vươn xa qua 30 tiết mục

Trước thềm đêm diễn, Tùng Dương cùng ê-kíp tiếp tục hé lộ những điểm nhấn trong dàn dựng sân khấu. Theo kế hoạch, sân khấu chương trình có chiều ngang lên tới 90m, với sự tham gia của gần 100 vũ công đương đại và khoảng 30 tiết mục âm nhạc trong đó có nhiều hit ở các thể loại.

Tùng Dương cho biết, với anh, âm nhạc còn có sức mạnh kết nối con người bằng những giá trị chung về lịch sử, văn hóa và cội nguồn. Ảnh: BTC

Điểm đáng chú ý, xuyên suốt chương trình, múa đương đại sẽ không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn được sử dụng như một ngôn ngữ kể chuyện song hành với âm nhạc. Gần 100 vũ công đương đại sẽ tham gia các màn trình diễn được dàn dựng công phu, tạo thêm điểm nhấn cho từng tiết mục.

Bên cạnh đó, với khoảng 30 tiết mục âm nhạc, Live-Concert “Bay về phía mặt trời” sẽ được xây dựng theo một ý tưởng xuyên suốt, kết nối những giá trị cội nguồn, bản sắc và di sản với tinh thần hiện đại cùng khát vọng hướng tới tương lai.

Thay vì chỉ tập hợp các ca khúc trong một đêm diễn, chương trình hướng đến việc tạo nên một hành trình cảm xúc, trong đó các tiết mục có sự liên kết về tinh thần và ý nghĩa. Ở đó, những chất liệu âm nhạc gợi nhắc về quê hương, đất nước và văn hóa Việt Nam sẽ được đặt bên cạnh những sắc thái đương đại, mở ra không gian để khán giả vừa nhận ra những giá trị thân thuộc, vừa đón nhận những cách thể hiện mới mẻ.

Cách xây dựng chương trình cũng phần nào phản ánh hành trình nghệ thuật của Tùng Dương sau 25 năm hoạt động. Thay vì chỉ nhìn lại những dấu mốc đã qua, nam ca sĩ muốn tiếp tục làm mới mình trên nền tảng những giá trị nghệ thuật đã tạo dựng, góp phần làm nên tên tuổi của anh trong làng nhạc Việt. Với nam ca sĩ, cội nguồn không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nguồn cảm hứng để anh tiếp tục sáng tạo và tìm kiếm những hướng đi mới trong âm nhạc.

Với tinh thần đó, tên gọi “Bay về phía mặt trời” gợi lên khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp, tinh thần không ngừng vận động và mong muốn vượt qua những giới hạn cũ. Hướng tới những điều mới mẻ, Tùng Dương vẫn đặt các giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc làm điểm tựa cho sáng tạo. Từ cội nguồn, anh tìm kiếm cảm hứng để làm mới âm nhạc, đưa những giá trị quen thuộc đến gần hơn với khán giả hôm nay.

Đồng hành cùng Tùng Dương trong chặng đường nghệ thuật nhiều năm qua và quá trình chuẩn bị Live Concert sắp tới là người bạn đời luôn âm thầm ủng hộ anh. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, bà xã hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần, cùng anh chia sẻ mọi áp lực trong công việc lẫn cuộc sống. Dù không xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu song “một nửa” vẫn là một phần quan trọng trong hành trình sáng tạo của Tùng Dương tiếp thêm cho anh sự bình yên và động lực để toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật nước nhà.