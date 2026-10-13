Phương Nam 'Mưa Đỏ' tiết lộ chuyện bị sốc khi đóng phim sinh tồn

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim điện ảnh Chuyến Đi Nhớ Đời đã chính thức được công bố, nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Đáng chú ý, dự án còn đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng của nam diễn viên Phương Nam sau thành công của Mưa Đỏ ra mắt năm 2025.

Được giới thiệu là bộ phim gia đình - sinh tồn đầu tiên của Việt Nam, Chuyến Đi Nhớ Đời kết hợp câu chuyện tình cha con với những yếu tố phiêu lưu, sinh tồn. Ngay khi trailer đầu tiên được hé lộ, những thước phim ghi hình giữa thiên nhiên đã khiến không ít khán giả tò mò về hành trình mà các nhân vật sẽ trải qua.

Những hình ảnh đầu tiên của diễn viên Phương Nam trong phim điện ảnh sinh tồn vừa được công bố.

Đáng chú ý, để mang đến những cảnh quay chân thật nhất, Phương Nam cùng ê-kíp đã phải đối mặt với không ít thử thách trong quá trình ghi hình. Nam diễn viên tiết lộ bản thân từng bị sốc khi lần đầu làm việc trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt ngoài đảo.

Phương Nam kể: “Lúc đầu, ngoài vẻ đẹp của hòn đảo ra thì tôi bị sốc bởi khí hậu, nhiệt độ rất khác đất liền. Trời nắng nóng và tôi thì ngâm mình dưới nước biển rất lâu”.

Chia sẻ của Phương Nam phần nào cho thấy những khó khăn phía sau các thước phim sinh tồn. Không chỉ phải làm việc liên tục dưới thời tiết nắng nóng, nam diễn viên còn phải ngâm mình trong nước biển suốt thời gian dài, đồng thời thích nghi với sự thay đổi của khí hậu ngoài đảo.

Với một tác phẩm mang màu sắc phiêu lưu, sinh tồn, những thử thách về thể chất cũng là yếu tố đòi hỏi diễn viên phải có sự chuẩn bị và khả năng thích nghi. Chính vì thế, những trải nghiệm mà Phương Nam tiết lộ càng khiến khán giả thêm tò mò về vai diễn lần này của anh.

Chia sẻ của Phương Nam phần nào cho thấy những khó khăn phía sau các thước phim sinh tồn.

Trước đó, Phương Nam từng ghi dấu ấn với khán giả qua bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ. Thành công của tác phẩm đã giúp nam diễn viên nhận được nhiều sự chú ý, đồng thời khiến những dự án tiếp theo của anh được công chúng quan tâm hơn.

Từ một tác phẩm mang đề tài chiến tranh đến bộ phim gia đình kết hợp sinh tồn, Phương Nam đang cho thấy sự thay đổi trong lựa chọn vai diễn. Dù mới chỉ hé lộ những hình ảnh đầu tiên, Chuyến Đi Nhớ Đời đã phần nào tạo được sự tò mò, đặc biệt với những khán giả từng yêu mến nam diễn viên qua Mưa Đỏ.

Nhiều người đang chờ đợi màn thể hiện tiếp theo của Phương Nam, cũng như cách anh vượt qua những thử thách để mang đến một nhân vật mới mẻ trên màn ảnh rộng.

Nhiều người đang chờ đợi màn thể hiện tiếp theo của Phương Nam sau thành công của Mưa Đỏ.