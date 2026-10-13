Các nghệ sĩ Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles tái ngộ khán giả Hà Nội

Chương trình hòa nhạc “Four seasons concert 2024” được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm

Tiếp tục mang đến sắc màu của âm nhạc Baroque, Four seasons with love được xây dựng qua bốn phần Xuân - Hạ - Thu - Đông, với các tác phẩm khí nhạc đan xen aria, song ca của Giovanni Antonio Guido, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Jean-Philippe Rameau, Johann Adolf Hasse, Riccardo Broschi…

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ violin Stefan Plewniak, Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles sẽ biểu diễn cùng ba giọng ca Théo Imart (countertenor), Marie Zaccarini (soprano), Stéphane Wolf (countertenor).

Một trong những điểm đáng chú ý của Four seasons with love là sự đan xen giữa những tên tuổi quen thuộc của âm nhạc Baroque như Vivaldi, Handel, Rameau với các tác phẩm của Giovanni Antonio Guido, Johann Adolf Hasse, Riccardo Broschi.

Qua đó, chương trình mở rộng trải nghiệm của khán giả về những sắc thái khác nhau của âm nhạc Baroque châu Âu.

Nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ violin Stefan Plewniak sẽ dẫn dắt Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles trong “Four seasons with love”

Bốn tác phẩm về các mùa của Giovanni Antonio Guido giữ vai trò dẫn dắt, lần lượt đưa chương trình đi qua Xuân - Hạ - Thu - Đông. Đan xen trong hành trình ấy là các aria, tác phẩm khí nhạc của Vivaldi, Handel, Rameau, Hasse, Broschi.

Nếu ở phần khí nhạc, thiên nhiên hiện lên qua những chuyển động của bốn mùa, thì các aria, song ca mở rộng không gian biểu đạt sang thế giới cảm xúc của con người: Tình yêu, khát vọng, nỗi buồn, sự dịu dàng cùng những cao trào kịch tính lần lượt được thể hiện qua từng tác phẩm.

Nhờ đó, bốn mùa trở thành mạch xuyên suốt kết nối toàn bộ chương trình.

Giọng ca Théo Imart (countertenor) trở lại Nhà hát Hồ Gươm sau dấu ấn “Four seasons concert 2024”

Sự kết hợp giữa giọng hát và dàn nhạc cũng tạo nên nét riêng cho đêm diễn.

Countertenor Théo Imart, soprano Marie Zaccarini, countertenor Stéphane Wolf sẽ đảm nhiệm các phần thanh nhạc, tạo nên những lớp màu biểu cảm khác nhau trong cấu trúc bốn mùa.

Theo QUANG ANH; ảnh: BTC