Ngọc Điệm Thu có Thừa Lỗi gặp nhiều ý kiến trái chiều

Bộ phim dân quốc Ngọc Điệm Thu do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính lên sóng ngày 13/10 và nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Theo Sohu, trong khi phần hình ảnh, bối cảnh và ngôn ngữ quay phim được khen ngợi, kịch bản cùng diễn xuất của dàn diễn viên lại vấp phải nhiều ý kiến phê bình.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính trong phim dân quốc Ngọc Điệm Thu. Ảnh: Mango TV

Một trong những điểm cộng nổi bật của Ngọc Điệm Thu là phần mỹ thuật, phục trang và thiết kế bối cảnh. Không khí thời dân quốc được tái hiện qua sự đối lập giữa vẻ xa hoa, phồn hoa của khách sạn ở Tương Tây và sự nghiêm trang, lạnh lẽo trong dinh thự của gia tộc họ Ngu. Cách sử dụng góc máy và bố trí khung hình cũng được một bộ phận khán giả đánh giá có chất lượng như phim điện ảnh.

Tạo hình của hai diễn viên chính cũng nhận được một số phản hồi tích cực. Thừa Lỗi trong bộ quân phục toát lên vẻ uy nghi của một thiếu soái, trong khi Từ Nhược Hàm thể hiện hình ảnh nữ sinh có vẻ ngoài lạnh lùng, tính cách cứng cỏi. Bên cạnh đó, Quách Vũ Hân trong vai tiểu thư Đào Tử Nghi được nhận xét có nét kiêu kỳ, lanh lợi, tạo được dấu ấn riêng giữa dàn nhân vật.

Những tình tiết tình cảm mang màu sắc chiếm hữu trong phim gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Mango TV

Lấy bối cảnh thời loạn lạc, bộ phim khai thác mối quan hệ tình cảm nhiều giằng xé giữa hai nhân vật chính, với những tình tiết mang màu sắc cưỡng ép và chiếm hữu. Cuộc gặp gỡ trong đêm mưa cùng mối hôn nhân theo giao kèo được một bộ phận người xem đánh giá có sức hút nhờ những xung đột và cảm xúc căng thẳng.

Tuy nhiên, những yếu tố này cũng là nguyên nhân khiến Ngọc Điệm Thu vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng bộ phim mang màu sắc của dòng phim thần tượng dân quốc cách đây hơn 10 năm, thậm chí có nét tương đồng với các phim ngắn trực tuyến. Những mô-típ như cưỡng ép chiếm hữu hay nam chính tìm mọi cách theo đuổi, bù đắp cho nữ chính sau khi làm tổn thương cô bị nhận xét cũ kỹ, thiếu chiều sâu và có phần non nớt.

Tạo hình thiếu soái của Thừa Lỗi trong phim Ngọc Điện Thu.

Từ Nhược Hàm vào vai nữ sinh có tính cách lạnh lùng, cứng cỏi.

Diễn xuất của hai diễn viên chính cũng trở thành chủ đề tranh luận. Thừa Lỗi bị một bộ phận khán giả nhận xét thể hiện nhân vật quân phiệt quá mạnh tay, khiến hình tượng nam chính trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên. Trong khi đó, cách Từ Nhược Hàm diễn tả sự hoảng sợ, yếu đuối của nhân vật nữ chính bị cho là cường điệu, tạo cảm giác gượng ép. Phần thoại gốc của nữ diễn viên cũng nhận về những ý kiến chưa tích cực.

Ngoài ra, một số khán giả vốn yêu thích nguyên tác không hài lòng khi phiên bản truyền hình bị cho là làm nhẹ đi tuyến đấu trí chính trị và câu chuyện về gia quốc, khiến các yếu tố này chủ yếu trở thành phông nền cho chuyện tình cảm. Thiết kế áp phích của phim cũng vấp phải phản ứng vì cách sắp đặt hình ảnh bị cho là đặt góc nhìn nam giới lên vị trí trung tâm, làm dấy lên tranh luận về cách khắc họa nhân vật nữ.

Ngọc Điện Thu nhận phản hồi trái chiều về kịch bản, diễn xuất và cách xây dựng nhân vật. Ảnh: NSX

Sự phân hóa về đánh giá còn xuất hiện ở nhóm diễn viên từng hoạt động trong lĩnh vực phim ngắn, trong đó có Quách Vũ Hân. Theo một số ý kiến, việc chuyển sang phim truyền hình dài tập đòi hỏi diễn viên điều chỉnh nhịp diễn, từ cách xây dựng tình tiết liên tục tạo cao trào trong vài giây sang lối kể chuyện chậm rãi, có không gian phát triển tâm lý nhân vật. Đây cũng là một trong những thách thức đối với các diễn viên khi chuyển đổi giữa hai hình thức sản xuất.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận người hâm mộ cho rằng phim thần tượng dân quốc vốn là thể loại tương đối kén khán giả, trong khi lượng người xem nền tảng của Mango TV chưa hẳn đủ lớn để tạo ra những con số nổi bật ngay từ đầu. Vì vậy, thay vì quá chú trọng vào dữ liệu lượt xem trong thời gian đầu phát sóng, bộ phim cần thêm thời gian để khán giả đánh giá tổng thể.

Với những phản hồi trái chiều ngay khi lên sóng, Ngọc Điệm Thu đang cho thấy khoảng cách đáng kể giữa phần hình ảnh được đầu tư và cách câu chuyện cùng nhân vật được tiếp nhận. Những tập tiếp theo sẽ là cơ sở để đánh giá liệu bộ phim có thể cải thiện cảm nhận của người xem, đặc biệt ở tuyến tình cảm và diễn xuất của dàn diễn viên chính hay không.