Nhan sắc cô gái Việt tại LHP Quốc tế Busan 2026 gây sốt mạng xã hội

1982 trở thành một trong 5 đại diện của Việt Nam tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026. (Ảnh: FBNV).

Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026 đang diễn ra tại Hàn Quốc, quy tụ hàng loạt tác phẩm và gương mặt đáng chú ý của điện ảnh châu Á. Năm nay, điện ảnh Việt Nam có 5 đại diện góp mặt ở 4 hạng mục khác nhau, trong đó có 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, tác phẩm được lựa chọn tranh giải tại hạng mục Vision-Asia.

Mới đây, ê-kíp 1982 đã có mặt tại Hàn Quốc để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan phim. Giữa những hình ảnh được cập nhật từ xứ sở kim chi, Thùy Anh nhanh chóng trở thành cái tên thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên liên tục chia sẻ khoảnh khắc tại Busan, đặc biệt là đoạn clip sải bước trên đường phố khiến người xem khó lòng rời mắt. Chẳng cần thảm đỏ hay ánh đèn sân khấu, Thùy Anh vẫn nổi bật với diện mạo chỉn chu, thần thái tự tin cùng phong cách nữ tính, thanh lịch. Nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thanh lịch của người đẹp sinh năm 1995 nhận được nhiều lời khen ngợi.

Trong đoạn video được chia sẻ, Thùy Anh diện trang phục ren trắng ôm sát, khéo léo tôn lên vóc dáng thon gọn. Cô lựa chọn kiểu tóc dài uốn sóng, buông lệch một bên vai, kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo được điểm nhấn. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của Thùy Anh ở tuổi 31.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 khoe vẻ đẹp quyến rũ, thanh lịch trong chuyến công tác tại Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Thùy Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là gương mặt không còn xa lạ với khán giả Việt. Cô bắt đầu được chú ý từ năm 14 tuổi khi đảm nhận vai Phan Linh trong bộ phim sitcom đình đám Bộ tứ 10A8. Với vẻ ngoài trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên, Thùy Anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được giới trẻ yêu thích thời điểm đó.

Sau thành công ban đầu, nữ diễn viên có thời gian tạm ngừng đóng phim để tập trung học tập. Năm 2014, cô tái xuất màn ảnh rộng với vai chính trong Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Đây được xem là bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp của Thùy Anh. Khi mới 18 tuổi, cô đã mạnh dạn đảm nhận một nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp, đồng thời thể hiện những phân cảnh đòi hỏi sự táo bạo. Bộ phim được giới chuyên môn chú ý và tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế, giúp tên tuổi Thùy Anh được biết đến rộng rãi hơn.

Sau đó, người đẹp tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án điện ảnh và truyền hình như: Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau và Lật mặt 8.

Không đóng khung bản thân trong một hình tượng nhất định, Thùy Anh từng thử sức với nhiều dạng vai, từ những cô gái trẻ trung, cá tính đến nhân vật có tính cách phức tạp, thậm chí gây tranh cãi.

Thùy Anh ngày càng trưởng thành về diễn xuất và phong cách. Ảnh: FBNV

1982 là tác phẩm mới của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, người từng gây tiếng vang với Đập Cánh Giữa Không Trung. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ đạo diễn sau hơn một thập kỷ kể từ tác phẩm đầu tay, đồng thời đưa cô tái hợp với Thùy Anh sau nhiều năm.

Trong 1982, Thùy Anh đảm nhận vai An. Bộ phim lấy bối cảnh Hà Nội vào mùa đông. Nội dung phim xoay quanh Nguyễn Thu Yến, một nữ đạo diễn 40 tuổi phải đối diện với hàng loạt biến cố về tiền bạc, gia đình và sự nghiệp. Khi người mẹ mắc chứng đãng trí bất ngờ mất tích, hành trình tìm kiếm bà cũng khiến nhân vật chính nhìn lại những tổn thương và rạn nứt trong gia đình.

Với câu chuyện giàu chiều sâu tâm lý, 1982 không đơn thuần kể về những biến cố của một gia đình mà còn đặt ra câu hỏi về cái giá của đam mê nghệ thuật, những tổn thương tích tụ theo năm tháng và sợi dây kết nối giữa các thành viên. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm: Đỗ Thị Hải Yến, Thùy Anh, NSƯT Chiều Xuân cùng nhiều gương mặt khác. Tác phẩm được lựa chọn tranh giải tại hạng mục Vision-Asia của Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026, trở thành một trong 5 đại diện của Việt Nam tại sự kiện năm nay.