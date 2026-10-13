Tài tử Leo già nua, xuống sắc khi đi nghỉ với bạn gái người mẫu kém 24 tuổi

Theo tờ Daily Mail, cả nhóm bạn và cô bạn gái kém 24 tuổi - Vittoria Ceretti của nam diễn viên Leonardo DiCaprio đã có buổi thư giãn trước khi tham dự đám cưới của Jennifer Meyer và vị hôn phu tỷ phú Geoff Ogunlesi hôm 11/10. Hôn lễ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort Lanai ở Hawaii.

Cặp đôi xuất hiện tình tứ tại bãi biển. Ảnh: Backgrid

Hai con chung của Jennifer Meyer và Tobey Maguire là Ruby, 19 tuổi và Otis, 17 tuổi, cũng góp mặt trong ngày vui của mẹ. Ngoài ra, con gái mới sinh của Jennifer Meyer và Geoff Ogunlesi cũng có mặt tại đám cưới.

Nam tài tử 52 tuổi thoải mái tận hưởng chuyến du lịch. Ảnh: Backgrid

Bên cạnh đó, Vittoria Ceretti từng thẳng thắn nói về những áp lực đi kèm khi hẹn hò với người nổi tiếng. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Pháp hồi tháng 4/2025, người mẫu cho biết cô không thoải mái khi bị công chúng biết đến chủ yếu với tư cách bạn gái của một minh tinh.

“Khi hẹn hò với một người có sức ảnh hưởng lớn hơn mình, bạn sẽ bị gắn mác ‘bạn gái của’ hoặc ‘bạn trai của’ người đó. Điều này có thể khiến bạn vô cùng khó chịu. Đột nhiên, mọi người chỉ nhắc đến bạn như bạn gái của người này hay người yêu cũ của người kia”, Ceretti chia sẻ.

Theo người mẫu, cô không muốn chuyện tình cảm trở thành lý do khiến bản thân bị đánh giá hay bị giới hạn trong mắt công chúng. Vittoria Ceretti cũng cho rằng mỗi người đều có quyền yêu người mình muốn mà không phải bận tâm đến những định kiến xung quanh mối quan hệ.

Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti,

tay trong tay xuống phố tình tứ: