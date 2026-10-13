Ca sĩ Tùng Dương: 'Nguyễn Văn Chung nhảy được tại sao tôi lại không'

Lần đầu đưa Live Concert cá nhân Bay về phía mặt trời lớn nhất sự nghiệp ra không gian ngoài trời với quy mô hàng nghìn khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Tùng Dương đứng trước thử thách lớn: Làm sao để giữ chân người hâm mộ đến phút cuối cùng.

Đồng nghiệp - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai khiến công chúng bất ngờ vì lột xác với những màn vũ đạo 'độc lạ', Tùng Dương có định nhảy trong Live Concert sẽ diễn ra vào ngày 19/12 tới?

Đáp lại thắc mắc này với phóng viên VietNamNet, nam ca sĩ hóm hỉnh chia sẻ: "Nguyễn Văn Chung đã nhảy được tại sao Tùng Dương lại không? Tôi vốn nổi tiếng là người thích vượt qua các giới hạn của bản thân. Ngày xưa, khán giả đã quá quen nhìn Tùng Dương đứng một chỗ, nhắm mắt phiêu đến mức tưởng như sắp… bay khỏi sân khấu. Nhưng bây giờ, tôi không chỉ muốn bay bằng giọng hát mà còn muốn bay bằng cả cơ thể nữa!".

Sân khấu hiện đại và khách mời “bí ẩn” lộ diện

Tùng Dương cho biết, sân khấu của Live Concert có chiều ngang lên tới 90m với sự tham gia của gần 100 vũ công đương đại và khoảng 30 tiết mục âm nhạc trong đó có nhiều hit ở các thể loại. Quy mô dàn dựng cho phép Tùng Dương cùng ê-kíp phát triển những ý tưởng nghệ thuật trên một không gian rộng mở, kết hợp âm nhạc với múa đương đại, ánh sáng và hình ảnh, tạo nên nhiều lớp biểu đạt cho các phần trình diễn.

Điểm đáng chú ý là xuyên suốt chương trình, múa đương đại sẽ không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn được sử dụng như một ngôn ngữ kể chuyện song hành với âm nhạc. Theo đó, gần 100 vũ công đương đại sẽ tham gia các màn trình diễn được dàn dựng công phu, tạo thêm điểm nhấn cho từng tiết mục.

Nhìn lại chặng đường hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương luôn cho thấy tinh thần tìm tòi, không ngại thử thách bản thân với những hướng đi mới, từ các ca khúc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc khó đến những thử nghiệm với chất liệu dân gian và âm nhạc đương đại. Trong hành trình ấy, tình yêu quê hương, đất nước là nguồn cảm hứng quan trọng có sức lay động đặc biệt, được anh gửi gắm qua những tác phẩm thấm đẫm tinh thần dân tộc và niềm tự hào về bản sắc Việt Nam.

Tùng Dương cho biết, những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước không chỉ thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ mà còn khơi dậy tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam. Với anh, âm nhạc còn có sức mạnh kết nối con người bằng những giá trị chung về lịch sử, văn hóa và cội nguồn. Bởi vậy, nam ca sĩ luôn trân trọng dòng tác phẩm này, đồng thời không ngừng nỗ lực tìm tòi cách thể hiện mới để những giai điệu về đất nước tiếp tục chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với Bay về phía mặt trời, nam ca sĩ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần ấy bằng việc đưa âm nhạc lên sân khấu có quy mô lớn hơn, đồng thời tận dụng lợi thế về không gian để hiện thực hóa những ý tưởng dàn dựng mới mẻ, thay vì chỉ tập trung vào sự hoành tráng về hình thức.

Trong số các nghệ sĩ khách mời của Bay về phía mặt trời, Hòa Minzy là gương mặt mang đến sự kết nối đặc biệt với chủ đề văn hóa, di sản của chương trình. Sau khi công bố 2 gương mặt trẻ có phong cách và màu sắc âm nhạc riêng biệt là Phùng Khánh Linh và GREY D, Tùng Dương tiếp tục xác nhận nữ ca sĩ Bắc B’ling là nghệ sĩ khách mời thứ 3 sẽ góp mặt trong chương nhạc Cội nguồn - Di sản, hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam.

Cùng quê hương Bắc Ninh, cả Tùng Dương và Hòa Minzy đều có chung sự quan tâm dành cho văn hóa dân tộc, dù mỗi người lựa chọn một cách thể hiện khác nhau.

Hoà Minzy

Bên cạnh Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D là 2 nghệ sĩ khách mời đã được công bố trước đó. Mỗi người sở hữu một cá tính âm nhạc riêng, góp phần mở rộng phổ màu của chương trình. Trong đó, Phùng Khánh Linh được biết đến với phong cách giàu tính tự sự, chú trọng chiều sâu cảm xúc và tinh thần sáng tạo cá nhân. Còn GREY D đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc mang hơi thở đương đại. Sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ bên cạnh Tùng Dương cho thấy mong muốn tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ, thay vì giới hạn chương trình trong một dòng chảy âm nhạc duy nhất.

Với khoảng 30 tiết mục âm nhạc, Bay về phía mặt trời sẽ được xây dựng theo một ý tưởng xuyên suốt, kết nối những giá trị cội nguồn, bản sắc và di sản với tinh thần hiện đại cùng khát vọng hướng tới tương lai.