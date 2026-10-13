Sean “Diddy” Combs nhập viện khi đang thụ án tù

Theo thông tin từ Los Angeles Times, Sean "Diddy" Combs đã được đưa đến bệnh viện vào sáng sớm thứ Bảy sau khi gặp một chấn thương ở đầu tại nhà tù liên bang Fort Dix, bang New Jersey, Mỹ. Thời điểm xảy ra sự việc, nam rapper 56 tuổi đang chấp hành án tù kéo dài 50 tháng.

Nguồn tin cho biết chấn thương của Sean "Diddy" Combs không đe dọa đến tính mạng. Trước khi nhập viện, ông vẫn tỉnh táo và có thể nói chuyện bình thường. Theo TMZ, Combs đã trở lại nhà tù vào cuối ngày hôm đó. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến chấn thương vẫn chưa được xác định.

Trước những thông tin được truyền thông đăng tải, đại diện của Sean "Diddy" Combs đã đưa ra phản hồi với Variety: "Chúng tôi đã nắm được thông tin về những báo cáo liên quan đến Sean Combs và đang nỗ lực xác nhận sự việc. Sức khỏe và sự an toàn của Sean là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của tất cả mọi người".

Hiện chưa có thông tin cụ thể về hoàn cảnh khiến Sean "Diddy" Combs bị thương, cũng như việc sự việc có liên quan đến điều kiện sinh hoạt tại nhà tù hay không.

Vụ việc xảy ra trong thời điểm Sean "Diddy" Combs liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi những thông tin xoay quanh quá trình chấp hành án tại nhà tù Fort Dix.

Cuối tháng 9, NBC News đưa tin Sean "Diddy" Combs bị cho là được hưởng một số đặc quyền không phù hợp với quy định của nhà tù. Theo bản tin này, nam rapper bị cáo buộc sử dụng điện thoại di động trái phép để truy cập Instagram, đồng thời xem những hình ảnh khỏa thân và nội dung khiêu dâm được cho là do bạn gái cũ gửi đến. Ngoài ra, Sean "Diddy" Combs còn bị cho là đã sử dụng rượu lậu do nhân viên nhà tù tuồn vào.

Sau khi những thông tin trên được công bố, Sean "Diddy" Combs được cho là đã bị kỷ luật vì hành vi gây rối và bị trừ 41 ngày giảm án nhờ cải tạo tốt. Hệ quả là thời điểm dự kiến được trả tự do của nam rapper bị lùi từ tháng 1 sang tháng 3/2028.

Những thông tin này tiếp tục khiến quá trình chấp hành án của Sean "Diddy" Combs nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, các cáo buộc liên quan đến đặc quyền trong tù cần được nhìn nhận dựa trên thông tin và xác nhận chính thức từ những bên có thẩm quyền.

Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống trong tù, Sean "Diddy" Combs còn tiếp tục đối mặt với những hệ quả pháp lý từ các vụ việc liên quan đến mình.

Theo nội dung được công bố, vào tháng 10/2025, nam rapper bị kết tội với hai cáo buộc liên quan đến hành vi vận chuyển người nhằm phục vụ hoạt động mại dâm. Bản án dành cho Sean "Diddy" Combs kéo dài 50 tháng tù, tương đương hơn bốn năm.

Dù đã bắt đầu chấp hành án, những tranh chấp pháp lý liên quan đến Sean "Diddy" Combs vẫn chưa kết thúc. Mới đây, nam rapper bị yêu cầu thanh toán 477.700 USD chi phí pháp lý cho NBCUniversal sau khi thất bại trong vụ kiện phỉ báng trị giá 100 triệu USD liên quan đến bộ phim tài liệu Diddy: The Making of a Bad Boy.

Khoản chi phí pháp lý này là diễn biến mới trong chuỗi vụ việc tiếp tục bủa vây nam nghệ sĩ, người từng có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí Mỹ.

Việc Sean "Diddy" Combs phải nhập viện vì chấn thương đầu một lần nữa khiến tình trạng của nam rapper được chú ý. Dù thông tin ban đầu cho thấy chấn thương không đe dọa đến tính mạng và ông đã trở lại nhà tù trong ngày, nguyên nhân sự việc vẫn còn là dấu hỏi. Trong khi đó, những rắc rối pháp lý cùng các diễn biến liên quan đến quá trình chấp hành án tiếp tục khiến tương lai của nghệ sĩ này trở thành chủ đề được truyền thông theo dõi.