Ban Lãnh đạo Trường Đại học CMC ra mắt mô hình đại học AI-Native.

Theo định hướng của nhà trường, AI-Native không được đo bằng số lượng phần mềm hay công cụ AI, mà bằng sự cải thiện có thể kiểm chứng trong học tập, nghiên cứu, hỗ trợ sinh viên và hoạt động quản trị. AI và dữ liệu được tích hợp có chủ đích, còn con người giữ vai trò phán đoán, quyết định và chịu trách nhiệm.

Khung đánh giá mức độ phát triển đại học AI-Native cũng được nhà trường công bố để lấy ý kiến, tiếp tục kiểm chứng và hoàn thiện. Đây là một bước cụ thể hóa định hướng AI-Native trong Chiến lược phát triển Trường Đại học CMC giai đoạn 2026 - 2030.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC phát biểu tại lễ khai giảng.

Khung đánh giá được tổ chức thành 6 nhóm tiêu chuẩn, gồm: chiến lược, quản trị và sử dụng AI có trách nhiệm; con người và năng lực AI; giáo dục và sự thành công của người học; nghiên cứu, khám phá tri thức và đổi mới sáng tạo; dữ liệu, hạ tầng và nền tảng AI; vận hành, ra quyết định và kết quả chuyển đổi.

Bốn điều kiện nền tảng được chú trọng là quản trị có trách nhiệm; an toàn, bảo mật và liêm chính dữ liệu; năng lực của người học và đội ngũ; cùng kết quả chuyển đổi có minh chứng. Qua đó, Trường hướng tới trả lời câu hỏi quan trọng nhất: AI có thực sự giúp sinh viên học tốt hơn và trưởng thành hơn hay không?

Với mô hình đại học AI-Native, Trường Đại học CMC xác định 5 hướng đổi mới trải nghiệm học tập của sinh viên: học tập phù hợp hơn với từng người; học cùng AI nhưng vẫn phải tự tư duy; đánh giá năng lực thật, không chỉ nhìn sản phẩm cuối cùng; chuẩn bị năng lực nghề nghiệp trong thời đại AI; tiếp cận bài toán thực tế từ doanh nghiệp.

Tân sinh viên xuất sắc Trường Đại học CMC nhận học bổng tại lễ khai giảng.

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, Trường Đại học CMC trao học bổng từ Quỹ “CMC - Vì bạn xứng đáng” cho các tân sinh viên xuất sắc; đồng thời, trao tặng iPad cho tân sinh viên nhằm hỗ trợ các em trong học tập.