Các nhà hảo tâm ủng hộ nữ sinh mắc bệnh thận hư hơn 19 triệu đồng

Nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Trang đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Chị Nguyễn Thị Tố Loan (mẹ nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Trang) cho biết, tính đến ngày 7/10, gia đình đã nhận được số tiền 19.250.000 đồng từ các nhà hảo tâm chia sẻ giúp đỡ điều trị bệnh.

Em Nguyễn Thị Thùy Trang, ngụ xã Tây Phú, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) là nhân vật trong bài viết "Xót xa nữ sinh 17 tuổi hư thận nặng không tiền chạy chữa" đăng tải ngày 4/10/2026 trên Báo GD&TĐ.

Như Báo GD&TĐ thông tin, em Nguyễn Thị Thùy Trang có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, ba mẹ em làm lụng vất vả quanh năm, cuộc sống rất chật vật. Thùy Trang mắc căn bệnh thận hư kéo dài suốt 4 năm qua thường xuyên ra vào viện, chi phí điều trị ngày một nhiều khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.

Danh sách các nhà hảo tâm ủng hộ nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Trang.

Hôm em trở nặng, nhờ có đại diện chính quyền địa phương và các mạnh thường quân chung tay, góp sức đưa em đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng khắp người sưng phù, khó thở và rất mệt nhọc.

Thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn lại bị bệnh nặng kéo dài của em Thùy Trang, chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân vận động các tổ chức, các cá nhân, các nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ em.

Chị Nguyễn Thị Tố Loan, mẹ nữ sinh Thùy Trang xúc động chia sẻ: "Nhờ có sự chia sẻ và hỗ trợ của các nhà hảo tâm gia đình mới có được chi phí chữa trị cho bé. Gia đình xin cảm ơn rất nhiều".