Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: 'Đã đến lúc giáo dục phải học cách sống cùng AI'

Sáng 8/10, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026 khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều khả năng cho giáo dục, từ hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học đến cá nhân hóa quá trình học tập.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, AI không đơn thuần là một công cụ mới được đưa thêm vào lớp học.

“AI đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo”, Bộ trưởng nói và cho rằng giáo dục vì thế cũng phải thay đổi để thích ứng với sự chuyển dịch này.

Người học phải biết làm việc cùng AI

Theo Bộ trưởng, sự thay đổi trước hết đặt ra yêu cầu mới đối với người học. Bên cạnh kiến thức, học sinh, sinh viên cần được trang bị năng lực tự học, tư duy độc lập và khả năng làm việc cùng AI.

Trong khi đó, vai trò của giáo viên cũng cần được điều chỉnh. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức, giáo viên phải làm chủ công nghệ, thiết kế các hoạt động học tập, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho người học.

“Nhà trường cần đổi mới mô hình tổ chức, phương thức dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản trị”, Bộ trưởng cho hay.

Theo ông, cải cách giáo dục trong kỷ nguyên AI không nên dừng ở việc tiếp nhận công nghệ. Mục tiêu xa hơn là từng bước làm chủ công nghệ, sử dụng và định hướng sự phát triển AI theo hướng an toàn, có trách nhiệm, phục vụ phát triển bền vững.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng AI cũng đặt ra những vấn đề vượt khỏi phạm vi lớp học và biên giới quốc gia, từ chất lượng, độ tin cậy của thông tin đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền, đạo đức và nguy cơ gia tăng khoảng cách số.

Không thể giải bài toán AI một mình

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng những cơ hội và thách thức do AI mang lại không phải vấn đề riêng của Việt Nam. Vì vậy, hợp tác quốc tế về giáo dục và công nghệ giáo dục trở nên cần thiết hơn.

Việc kết nối và bổ sung thế mạnh giữa các quốc gia, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu có thể giúp tận dụng cơ hội, đồng thời cùng giải quyết những thách thức mới mà AI đặt ra.

Bộ trưởng đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động chia sẻ những bài toán thực tế đang cần giải quyết; doanh nghiệp, nhà khoa học và các đối tác quốc tế cùng trao đổi, đề xuất giải pháp và xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể.

Các hướng hợp tác được đặt ra gồm ứng dụng AI trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản trị; phát triển, khai thác dữ liệu giáo dục an toàn; bồi dưỡng năng lực số, năng lực AI cho giáo viên; xây dựng mục tiêu và chuẩn mực sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

“Việt Nam sẵn sàng hợp tác, đón nhận những sáng kiến, cách làm mới, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và các sáng kiến”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục diễn ra trong hai ngày 8-9/10 tại Hà Nội, với hơn 70 gian hàng của các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và đơn vị phát triển giải pháp cho ngành giáo dục.

Các sản phẩm được giới thiệu tập trung vào AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, công nghệ mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.