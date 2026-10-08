Nobel Văn học 2026 thuộc về nhà thơ Anne Carson người Canada

Anne Carson, chủ nhân giải Nobel Văn học 2026. Ảnh: GETTY IMAGES

Bà được vinh danh nhờ năng lực độc đáo, kết hợp tài tình giữa nền tảng học thuật cổ điển Hy Lạp với những nhạy cảm độc đáo của tư duy hiện đại, tạo nên "những hình thức văn chương đương đại mới", xóa nhòa ranh giới giữa phê bình văn học, tiểu luận triết học và thơ ca thuần túy.

Anne Carson sinh năm 1950 tại Toronto, Canada. Bà theo học tại trường St. Michael’s College thuộc Đại học Toronto, nhận bằng cử nhân năm 1974, thạc sĩ năm 1975 và tiến sĩ năm 1981. Bà từng giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Canada và Mỹ. Bà còn được biết đến với vai trò nhà thơ, dịch giả và học giả văn học cổ điển.

Từ những năm 1980, Carson theo đuổi phong cách sáng tác kết hợp thơ, văn xuôi và chất liệu văn học cổ điển. Bên cạnh sáng tác, Carson còn dịch nhiều tác phẩm văn học Hy Lạp cổ đại.

Bà từng nhận nhiều giải thưởng và học bổng danh giá như Griffin Poetry Prize, T.S. Eliot Prize, Guggenheim Fellowship và MacArthur Fellowship. Hiện bà đang sống tại Iceland.

Năm 2025, Nobel Văn học được trao cho nhà văn Hungary László Krasznahorkai.

Nobel Văn học là giải thứ tư được công bố trong 6 hạng mục Nobel năm 2026, sau các giải Y Sinh, Vật lý và Hóa học, trong khuôn khổ tuần lễ Nobel diễn ra từ ngày 5 đến 12-10. Năm nay, người đoạt giải sẽ nhận 12 triệu SEK (khoảng 1,22 triệu USD, tương đương 31 tỷ đồng), tăng 9% so với năm 2025. Kể từ lần trao giải đầu tiên năm 1901, giải Nobel Văn học đã được trao 118 lần cho 122 người.