Khi học sinh lớp 1 tự tin nói tiếng Anh

Từ tạo nền tảng tiếng Anh cho học sinh ngay từ lớp 1 đến xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh thường xuyên trong trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đang từng bước hình thành phản xạ, sự tự tin và thói quen giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh.

Tạo nền tảng từ lớp 1

Học sinh lớp 1, Trường tiểu học Nguyễn An Ninh (thành phố Đồng Nai) trong giờ học tự chọn với môn tiếng Anh.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, nhiều năm qua, tiếng Anh được nhà trường tổ chức giảng dạy theo hình thức môn học tự chọn, tạo điều kiện để học sinh được làm quen với ngôn ngữ thứ hai từ sớm. Việc tiếp cận tiếng Anh ngay từ những năm đầu tiểu học giúp học sinh hình thành nền tảng ngoại ngữ, rèn luyện khả năng phản xạ và từng bước tạo sự tự tin trong giao tiếp.

Cô Cao Thị Hoài Thương, giáo viên lớp 1.2, Trường tiểu học Nguyễn An Ninh cho biết, để học sinh làm quen với tiếng Anh một cách tự nhiên, cô Thương không chỉ sử dụng trong các tiết học tiếng Anh mà còn lồng ghép một số từ vựng đơn giản vào các môn học khác và các hoạt động trải nghiệm. Khi học một nội dung mới, giáo viên giới thiệu thêm cách gọi bằng tiếng Anh để các em học sinh vừa học kiến thức vừa ghi nhớ từ vựng.

Theo cô Thương, trong lớp học giáo viên thường xuyên sử dụng những câu lệnh, câu giao tiếp tiếng Anh đơn giản như chào hỏi hay hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động hoặc yêu cầu các em phản hồi bằng những câu ngắn. Việc lặp lại thường xuyên giúp các em nghe quen, nhớ quen và từng bước hình thành phản xạ với tiếng Anh.

“Với học sinh lớp 1, điều quan trọng là tạo cho các em cảm giác tiếng Anh gần gũi, khi được tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh trong những tình huống quen thuộc hằng ngày, các em sẽ dần mạnh dạn và tự nhiên hơn khi giao tiếp”, cô Thương chỉ ra.

Học sinh lớp 1, Trường tiểu học Nguyễn An Ninh (thành phố Đồng Nai) tự tin giao tiếp tiếng Anh đơn giản với giáo viên nước ngoài.

Cô Hoàng Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn An Ninh cho biết, Trường xác định đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là một trong những mục tiêu quan trọng trong tổ chức dạy học và đã có sự chuẩn bị theo lộ trình từ những năm học trước. Trong đó, việc cho học sinh làm quen với tiếng Anh ngay từ lớp 1 được nhà trường đặc biệt chú trọng, vì đây là giai đoạn các em có khả năng tiếp nhận và hình thành phản xạ với ngôn ngữ mới khá nhanh.

Việc cho học sinh tiếp cận tiếng Anh từ lớp 1 không chỉ trang bị vốn từ và kiến thức cơ bản mà quan trọng hơn giúp các em hình thành phản xạ, sự tự tin và thói quen sử dụng ngôn ngữ thứ hai từ sớm. Khi có nền tảng tốt ở những năm đầu, học sinh sẽ thuận lợi hơn trong việc phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và tiếp tục học tiếng Anh ở các lớp tiếp theo.

Theo cô Hoàng Thị Ngọc, để thực hiện mục tiêu, Trường xác định đội ngũ cán bộ, giáo viên là nền tảng quan trọng. Trường đã khuyến khích và tạo điều kiện để giáo viên chủ động nâng cao năng lực tiếng Anh, có giáo viên học thêm văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh. Đồng thời xây dựng các câu lạc bộ tiếng Anh dành cho giáo viên, học sinh; tạo cơ hội để thầy cô sử dụng tiếng Anh thường xuyên và từng bước đưa tiếng Anh vào các hoạt động dạy học, giao tiếp trong trường.

“Qua quá trình triển khai, tôi nhận thấy những học sinh được làm quen với tiếng Anh từ lớp 1 có sự tự tin và phản xạ tốt hơn, hứng thú hơn với môn học. Nhiều em có khả năng giao tiếp với giáo viên, kể cả giáo viên nước ngoài; các câu lạc bộ tiếng Anh cũng thu hút học sinh tham gia và tạo thêm cơ hội để các em thực hành. Từ đó cho thấy việc tiếp cận tiếng Anh từ sớm đang tạo nền tảng thuận lợi để học sinh tiếp tục phát triển năng lực ngoại ngữ trong những năm học tiếp theo”, cô Ngọc cho biết.

Khi tiếng Anh bước ra khỏi lớp học

Học sinh giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh trong lớp học.

Nếu ở bậc tiểu học, việc tạo nền tảng được bắt đầu từ những từ vựng, câu giao tiếp đơn giản thì ở bậc phổ thông, tiếng Anh đang được đưa vào đời sống học đường theo cách gần gũi.

Tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Tân Mai, mỗi buổi sáng, bước qua cổng trường, học sinh có thể nghe và sử dụng những câu chào hỏi bằng tiếng Anh với thầy cô. Những câu giao tiếp ngắn cũng xuất hiện trong lớp học, hành lang và các hoạt động thường ngày. Cách làm này nhằm tạo ra môi trường để học sinh sử dụng tiếng Anh thay vì chỉ học tiếng Anh.

Em Nguyễn Duy Khiêm, học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Tân Mai cho biết, ngay từ khi bước vào trường, em đã được khuyến khích chào hỏi thầy cô bằng tiếng Anh và duy trì việc giao tiếp bằng những câu tiếng Anh đơn giản trong lớp học. Việc sử dụng tiếng Anh thường xuyên giúp em hình thành phản xạ tốt hơn, tự tin hơn khi giao tiếp. Đây cũng là nền tảng để em tiếp tục nâng cao năng lực tiếng Anh, hướng tới mục tiêu vào những trường đại học hàng đầu.

Để tạo cho học sinh thói quen sử dụng tiếng Anh hằng ngày, nhà trường đã chọn cách tiếp cận rất thực tế là tạo ra một hệ sinh thái ngôn ngữ nơi thầy cô, học sinh và nhân viên nhà trường cùng nhau nghe, nói và sử dụng tiếng Anh mỗi ngày.

Thầy Timothy Luke Speake, giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Tân Mai cho biết, thời gian đầu, nhiều học sinh còn khá e ngại khi nói tiếng Anh, nhưng sau khi được sử dụng mỗi ngày, mỗi giờ các em trở nên tự tin và chủ động giao tiếp hơn. Học sinh không chỉ sử dụng tiếng Anh trong lớp mà còn chủ động chào hỏi, trò chuyện với giáo viên và bạn bè ngoài giờ học. Điều đó cho thấy các em đang dần hình thành sự tự tin và hứng thú trong việc thực hành tiếng Anh.

Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai (thành phố Đồng Nai) tự tin giao tiếp với giáo viên nước ngoài.

Cô Vũ Thị Ni Na, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Tân Mai cho biết, để hiện thực hóa chủ trương tăng cường sử dụng tiếng Anh, trường chú trọng xây dựng môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh, tạo điều kiện để học sinh được nghe, nói, thực hành và vận dụng ngôn ngữ thường xuyên, tự nhiên trong các hoạt động hằng ngày.

Trong đó, phong trào nói tiếng Anh được phát động rộng rãi toàn trường theo phương châm “biết nhiều chỉ biết ít, biết rồi chỉ người chưa biết”, với những câu giao tiếp cơ bản do tổ tiếng Anh xây dựng và hướng dẫn học sinh sử dụng. Nhà trường xây dựng các chủ đề tiếng Anh gắn với hoạt động học tập, khuyến khích học sinh và giáo viên sử dụng tiếng Anh ngay từ những giao tiếp đơn giản đầu giờ học. Các bảng từ vựng, câu tiếng Anh cũng được bố trí tại hành lang, khu vực cầu thang, tạo môi trường “nhìn bằng tiếng Anh” để học sinh tích lũy từ vựng hằng ngày.

“Chúng tôi khuyến khích học sinh tăng cường giao tiếp với giáo viên nước ngoài ở nhiều không gian khác nhau, cả trong và ngoài lớp học. Qua đó, học sinh từng bước hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên và tự tin hơn”, cô Ni Na cho biết.

Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai (thành phố Đồng Nai) tự tin giới thiệu về lễ hội trung thu của Việt Nam với giáo viên nước ngoài.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc mở rộng môi trường giao tiếp, thực hành và sử dụng tiếng Anh trong các môn học, hoạt động giáo dục và sinh hoạt nhà trường để từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo đó, các cơ sở giáo dục được định hướng xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, trọng tâm là tăng cơ hội để học sinh được nghe, nói, giao tiếp và thực hành tiếng Anh trong các hoạt động học tập và sinh hoạt hằng ngày, từng bước hình thành thói quen sử dụng ngoại ngữ một cách tự nhiên. Cùng với đó, các cơ sở giáo dục được khuyến khích phát huy tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng môi trường giao tiếp, tạo điều kiện để học sinh ở nhiều trình độ khác nhau đều có cơ hội sử dụng tiếng Anh.