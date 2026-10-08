Công an An Giang trang bị kiến thức ATGT cho học sinh Tiểu học

Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh An Giang hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng quy định.

Hưởng ứng “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường”, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh An Giang) vừa tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho 69 giáo viên và 814 học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang thông tin về tình hình tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn; phân tích nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; phổ biến một số quy định pháp luật, quy tắc an toàn giao thông.

Đồng thời, hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, nhận diện và phòng tránh các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình trên hành trình đến trường.

Những bài học giao thông từ những hành vi nhỏ sẽ góp phần hình thành ý thức tự giác, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Qua đó, tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng, cùng xây dựng văn hóa giao thông, để mỗi hành trình đến trường luôn an toàn, văn minh.

Dịp này, đại diện Ban Giám hiệu và giáo viên nhà trường ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

‎Đây là hoạt động thiết thực của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang hưởng ứng “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường” trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.