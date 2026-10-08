Học nghề để làm được việc, có thu nhập

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cơ sở đào tạo tại Đắk Lắk trao học bổng cho HSSV.

Lấy kết quả của người học để nhìn lại đào tạo

Sáng 8/10, tại cơ sở đào tạo ở Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tổ chức tổng kết năm học 2025-2026 và khai giảng năm học 2026-2027.

Tham dự có TS Phạm Ngọc Thắng, Phó Chánh Văn phòng - Cục GDNN và GDTX, Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Hữu Việt, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Phạm Huy Văn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk; đại diện Học viện An ninh nhân dân; đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Bộ GD&ĐT cùng các đơn vị dự lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Về phía nhà trường có Viện sĩ, Giáo sư danh dự (VS.GSDD) TS Lê Đại Hùng, Chủ tịch HĐQT nhà trường; PGS.TS Nguyễn Thành Vinh, Hiệu trưởng cùng các Phó Hiệu trưởng.

Theo báo cáo, năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tuyển sinh 7.708 học sinh, sinh viên (HSSV) và công nhận tốt nghiệp cho 4.878 người ở các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.

Đại biểu tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo, cán bộ giáo viên, HSSV nhà trường dự khai giảng năm học 2026-2027.

Đáng chú ý, nhiều HSSV sau tốt nghiệp có việc làm, nâng cao kỹ năng nghề; các chương trình du học, thực tập nước ngoài được mở rộng với mức thu nhập khoảng 15-25 triệu đồng/tháng. Một số chương trình hợp tác doanh nghiệp mở ra cơ hội việc làm với mức thu nhập 35-45 triệu đồng/tháng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khẳng định thương hiệu nhà trường.

Theo PGS.TS Nguyễn Thành Vinh, niềm vui của nhà giáo là thấy học sinh, sinh viên ra trường làm được việc, có công việc và thu nhập ổn định. Để có kết quả đó, chương trình, thiết bị dạy học và sự phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp đều phải tiếp tục thay đổi theo yêu cầu của nghề.

PGS.TS Nguyễn Thành Vinh phát biểu khai giảng năm học 2026-2027.

Một câu chuyện tại Đắk Lắk cho thấy ý nghĩa của cơ hội học nghề. Sau khi xuất ngũ năm 2023, Lê Quang Sáng, ở phường Buôn Ma Thuột, học nghề điện tử và kỹ thuật vi tính trong chương trình liên kết giữa Trung tâm GDNN-GDTX Buôn Ma Thuột với Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, phân hiệu Đắk Lắk.

Hoàn thành khóa học, anh được một công ty tin học tại địa phương tiếp nhận làm việc. Theo Sáng, có công việc, thu nhập ổn định và được sống gần bố mẹ là niềm hạnh phúc.

Ông Nguyễn Hữu Việt trao Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk cho VS.GSDD.TS Lê Đại Hùng.

Tăng thực hành, theo sát nhu cầu tuyển dụng

Bước vào năm học 2026-2027, PGS.TS Nguyễn Thành Vinh cho hay, nhà trường xác định phương châm “Đổi mới - Chất lượng - Hội nhập - Phát triển bền vững”.

Trọng tâm là rà soát toàn bộ chương trình, tinh giảm phần lý thuyết và hướng tới thời lượng thực hành, thực tập tại doanh nghiệp tối thiểu 70%. Đây là mục tiêu của năm học mới, cần tiếp tục được triển khai và đánh giá bằng kết quả thực tế.

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - Cơ sở tại Đắk Lắk đón nhận danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc.

Cùng với điều chỉnh chương trình, đơn vị này dự kiến tăng hình thức đánh giá qua thao tác nghề, bài tập lớn, vấn đáp; đầu tư thêm thiết bị cho các phòng thực hành kỹ thuật ô tô, điện - điện tử, công nghệ thông tin và một số ngành khác. Nhà trường đặt mục tiêu tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 95%. Chỉ tiêu này cũng cần được phân biệt với kết quả đã đạt trong năm học vừa qua.

Để đạt được điều đó, trường cũng nhìn nhận những khó khăn cần vượt qua, như tuyển sinh giữa các ngành, nghề và địa điểm đào tạo còn chưa đồng đều. Một số chương trình, giáo trình, học liệu cần cập nhật. Thiết bị chuyên ngành tại một số nơi chưa đồng bộ.

Đây là những vấn đề có thể tác động trực tiếp đến chất lượng thực hành và khả năng thích ứng của người học khi vào doanh nghiệp.

Ban tổ chức trao thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - Cơ sở tại Đắk Lắk.

Với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường cho biết tiếp tục thực hiện các chế độ miễn, giảm học phí theo quy định; trao học bổng toàn khóa cho một số trường hợp đặc biệt khó khăn, mồ côi và hỗ trợ thiết bị học tập cho người học nghèo vượt khó.

Dịp này, trường cũng tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026; trao học bổng cho HSSV.