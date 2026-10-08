Cửa Nam đổi mới thu gom rác, người dân quen phân loại tại nguồn

Giữa cao nguyên Lâm Đồng, nơi nhịp sống gắn liền với nương rẫy, cà phê, thôn Ka Ming (xã Di Linh) nổi lên là một biểu tượng đáng tự hào. Thôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hiến đất mở đường, giữ gìn bản sắc văn hóa, giờ đây được biết đến với tên gọi "làng đại học" của đồng bào Cơ Ho.