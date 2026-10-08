Cửa Nam đổi mới thu gom rác, người dân quen phân loại tại nguồn
Phân loại rác tại nguồn là một chủ trương nhận được sự đồng thuận của người dân nhưng từ ủng hộ chủ trương đến thực hiện thành thói quen hằng ngày lại là một câu chuyện không đơn giản. Tại phường Cửa Nam, Hà Nội, dù đã được tuyên truyền, hướng dẫn trong nhiều tháng, không ít người dân vẫn thừa nhận: phân loại rác tại nhà là việc mới và còn khá khó để thực hiện thuần thục.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cua-nam-doi-moi-thu-gom-rac-nguoi-dan-quen-phan-loai-tai-nguon-421460.htm