Thái Nguyên: Hơn 8.000 học sinh học xây nhà an toàn trước thiên tai

Ngày 8/10, vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Mái ấm kiên cố - Cộng đồng kiên cường: Gia đình và cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” đã chính thức diễn ra tại Thái Nguyên.

Sự kiện thu hút gần 300 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan Chính phủ, tổ chức quốc tế, ban giám hiệu, giáo viên, học sinh và người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 8/10, vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Mái ấm kiên cố - Cộng đồng kiên cường: Gia đình và cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” đã chính thức diễn ra tại Thái Nguyên. Ảnh: NH

Cuộc thi do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) triển khai, với sự tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc.

Hoạt động được tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai năm 2026 với chủ đề “Khả năng chống chịu khởi nguồn từ mỗi gia đình”.

Sau một tháng triển khai các hoạt động tìm hiểu kiến thức và cuộc thi cấp trường, chương trình đã thu hút hơn 8.000 học sinh và giáo viên đến từ 5 trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hình ảnh tại vòng chung kết cuộc thi 'Mái ấm kiên cố - Cộng đồng kiên cường'. Ảnh: NH

Thông qua nội dung từ Sổ tay hướng dẫn về nhà ở an toàn và Bộ câu hỏi do IOM phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai biên soạn, học sinh được trang bị những kiến thức thực tiễn về nhận diện rủi ro thiên tai, đánh giá mức độ an toàn của nhà ở và đề xuất các giải pháp phù hợp.

Điểm nhấn của cuộc thi là việc đưa kiến thức về phòng, chống thiên tai ra khỏi phạm vi lớp học. Học sinh được khuyến khích cùng gia đình đánh giá những nguy cơ có thể xảy ra trong ngôi nhà và khu vực sinh sống, trao đổi về giải pháp phòng ngừa và thực hiện những hành động thiết thực nhằm tăng khả năng chống chịu.

Các em học sinh hào hứng tham gia cuộc thi. Ảnh: NH

Từ các hoạt động cấp trường, 50 học sinh có thành tích xuất sắc được lựa chọn tham gia vòng chung kết cấp tỉnh. Tại đây, các em tranh tài ở phần thi hùng biện “Thử thách Nhà An Toàn”, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức đã học vào những tình huống thực tế.

Bên cạnh đó, 5 video “Nhà An Toàn của em” xuất sắc nhất, đại diện cho mỗi trường, cũng được lựa chọn vào vòng chung kết. Các đội thi thuyết trình về sản phẩm và những giải pháp được đề xuất trước Ban Giám khảo, qua đó giới thiệu những cách làm mà học sinh cùng gia đình và cộng đồng đã thực hiện để xây dựng nhà ở an toàn hơn.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, phát biểu tại cuộc thi. Ảnh: NH

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, khả năng chống chịu của cộng đồng không chỉ được tạo nên từ cơ sở hạ tầng hay nguồn lực tài chính mà còn đến từ tinh thần đoàn kết, sự gắn kết và trách nhiệm của mỗi người dân.

Ông Nguyễn Văn Tiến cho rằng một ngôi nhà an toàn không chỉ là nơi che mưa, tránh nắng mà còn là tuyến bảo vệ đầu tiên đối với người dân và tài sản trước thiên tai. Việc giúp học sinh nhận diện rủi ro, cùng gia đình thảo luận giải pháp và thực hiện các hành động thiết thực sẽ góp phần hình thành những nhân tố tích cực trong cộng đồng.

Cuộc thi là một trong những hoạt động thuộc dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, thông qua sự triển khai của IOM nhằm hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ năm 2025 phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro thiên tai trong tương lai.

Đến nay, IOM đã đồng hành cùng các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ trong năm qua trong suốt quá trình từ cứu trợ khẩn cấp đến phục hồi sau thiên tai.

Ngay sau giai đoạn khẩn cấp sau bão, 2.000 hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ tiền mặt đa mục đích. Tiếp đó, 188 hộ gia đình tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Thái Nguyên đã nhận hỗ trợ tiền mặt có điều kiện và hướng dẫn kỹ thuật để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị hư hại.

Ngoài nguồn hỗ trợ tài chính, gần 200 người dân, thợ xây và cán bộ địa phương đã tham gia các khóa tập huấn theo phương pháp “Xây dựng lại tốt hơn” (Build Back Better), qua đó nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về xây dựng và sửa chữa nhà ở an toàn.