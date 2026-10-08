Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Rung chuông vàng hội thi điều dưỡng, hộ sinh giỏi, thanh lịch lần thứ XVI

Các đại biểu tham gia cổ vũ các đội thi

Lãnh đạo BVĐK tỉnh phát biểu tại hội thi

Tham gia vòng thi có 57 điều dưỡng có thời gian công tác dưới 10 năm, thuộc các khoa lâm sàng của BVĐK tỉnh. Các thí sinh trải qua 30 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung tập trung vào kiến thức chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh, giao tiếp ứng xử và xử lý các tình huống thực tế trong chăm sóc người bệnh.

Lãnh đạo BVĐK tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày Điều dưỡng Việt Nam

Trước đó, từ ngày 21 đến 23/9, các thí sinh đã tham gia phần thi thực hành quy trình kỹ thuật trực tiếp trên người bệnh tại các khoa lâm sàng. Nội dung thi gồm các kỹ thuật điều dưỡng thường gặp như truyền tĩnh mạch, tiêm tĩnh mạch, cấp cứu ngừng tuần hoàn, thay băng vết thương và các quy trình kỹ thuật chuyên ngành tại từng khoa.

Các thí sinh tham gia hội thi

Thí sinh tham gia tại vòng thi Rung chuông vàng

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội và các thí sinh có thành tích xuất sắc. Tại vòng thi “Rung chuông vàng”, không có thí sinh trả lời đúng đến câu hỏi cuối cùng để rung chuông.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Mã Thị Lâm

Ban Tổ chức trao giải Nhất đồng đội cho Đội thi số 2

Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh giỏi, thanh lịch được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm tạo điều kiện để đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, giao tiếp ứng xử và ý thức bảo đảm an toàn người bệnh. Hội thi cũng là dịp để bệnh viện cũng phát hiện, biểu dương những nhân tố có năng lực, góp phần xây dựng đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh “Giỏi chuyên môn - Đẹp phong cách - Thanh lịch - Chuyên nghiệp”, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và phục vụ người bệnh ngày càng cao.