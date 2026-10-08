Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Rung chuông vàng hội thi điều dưỡng, hộ sinh giỏi, thanh lịch lần thứ XVI
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Điều dưỡng Việt Nam (26/10/1990 - 26/10/2026), chiều 8/10, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh tổ chức vòng thi “Rung chuông vàng” trong khuôn khổ Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh giỏi, thanh lịch lần thứ XVI với chủ đề “Điều dưỡng thông thái - An toàn người bệnh”.
Tham gia vòng thi có 57 điều dưỡng có thời gian công tác dưới 10 năm, thuộc các khoa lâm sàng của BVĐK tỉnh. Các thí sinh trải qua 30 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung tập trung vào kiến thức chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh, giao tiếp ứng xử và xử lý các tình huống thực tế trong chăm sóc người bệnh.
Trước đó, từ ngày 21 đến 23/9, các thí sinh đã tham gia phần thi thực hành quy trình kỹ thuật trực tiếp trên người bệnh tại các khoa lâm sàng. Nội dung thi gồm các kỹ thuật điều dưỡng thường gặp như truyền tĩnh mạch, tiêm tĩnh mạch, cấp cứu ngừng tuần hoàn, thay băng vết thương và các quy trình kỹ thuật chuyên ngành tại từng khoa.
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội và các thí sinh có thành tích xuất sắc. Tại vòng thi “Rung chuông vàng”, không có thí sinh trả lời đúng đến câu hỏi cuối cùng để rung chuông.
Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh giỏi, thanh lịch được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm tạo điều kiện để đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, giao tiếp ứng xử và ý thức bảo đảm an toàn người bệnh. Hội thi cũng là dịp để bệnh viện cũng phát hiện, biểu dương những nhân tố có năng lực, góp phần xây dựng đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh “Giỏi chuyên môn - Đẹp phong cách - Thanh lịch - Chuyên nghiệp”, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và phục vụ người bệnh ngày càng cao.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/benh-vien-da-khoa-tinh-to-chuc-rung-chuong-vang-hoi-thi-dieu-duong-ho-sinh-gioi-thanh-lich-lan-thu-xvi-5106255.html