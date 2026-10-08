9 nhà khoa học Việt Nam lọt Top 10.000 người có ảnh hưởng nhất thế giới, một cái tên đặc biệt gây chú ý

Mới đây, Nhà xuất bản Elsevier công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026. Trong số các nhà khoa học Việt Nam đang công tác trong nước, có 9 nhà khoa học lọt vào bảng xếp hạng trong top 10.000 thế giới.

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Tính trong top 100.000, có 75 nhà khoa học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2026. So với năm ngoái, danh sách này tăng 2 người.

Danh sách 9 nhà khoa học lọt top 10.000 thế giới năm 2026 như sau:

Bảng xếp hạng 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng đánh giá các chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học: tổng số trích dẫn (không bao gồm các tự trích dẫn); chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index; số trích dẫn cho các bài báo được đăng với tư cách là tác giả duy nhất, tác giả chính, tác giả cuối cùng…

Các nhà khoa học được phân loại theo 20 lĩnh vực khoa học và 174 lĩnh vực chuyên ngành để đánh giá mức độ ảnh hưởng của nghiên cứu trong từng nhóm.

Việc được xếp hạng chủ yếu dựa trên các chỉ số trích dẫn và mức độ ảnh hưởng của các công bố khoa học, trong đó có tổng số lượt trích dẫn (không tính tự trích dẫn), chỉ số Hirsch (h-index), chỉ số Schreiber (hm-index) và vị trí của nhà khoa học trong danh sách tác giả của các công trình.

Việc ngày càng có nhiều nhà khoa học Việt Nam góp mặt trong các bảng xếp hạng quốc tế không chỉ phản ánh chất lượng và sức ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu, mà còn cho thấy vị thế của khoa học Việt Nam đang từng bước được khẳng định trên trường quốc tế.