121 nhà khoa học Việt Nam lọt vào tốp 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

Các nhà khoa học nghiên cứu tại Trung tâm Nano và Năng lượng, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Giang Huy)

Ngày 7/10, nhóm nghiên cứu của Đại học Stanford (Hoa Kỳ) và Nhà xuất bản Elsevier công bố bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026, thường được gọi là danh sách “Tốp 2% nhà khoa học thế giới.”

Danh sách quan trọng nhất của bảng xếp hạng là danh sách thành tựu trọn đời, tính toàn bộ ảnh hưởng khoa học tích luỹ trong suốt sự nghiệp. Ở danh sách này, có 121 nhà khoa học đến từ 44 cơ sở nghiên cứu và đào tạo của Việt Nam. Trường Đại học VinUni dẫn đầu về số lượng với 16 nhà khoa học. Tiếp theo là Trường Đại học Tôn Đức Thắng (14), Trường Đại học Duy Tân (13), Đại học Quốc gia Hà Nội (7), Đại học Bách khoa Hà Nội (6), Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (5), Trường Đại học Phenikaa (5)…

Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở duy nhất có hai nhà khoa học nằm trong tốp 10.

Dưới đây là 10 nhà khoa học có địa chỉ tại Việt Nam có thứ hạng cao nhất ở danh sách này:

Bảng xếp hạng do nhóm của Giáo sư John Ioannidis (Đại học Stanford) xây dựng từ cơ sở dữ liệu Scopus trên hơn 7 triệu nhà khoa học toàn thế giới. Thứ hạng căn cứ vào chỉ số ảnh hưởng tổng hợp c-score, gồm sáu thành phần là tổng số trích dẫn (không tính tự trích dẫn); chỉ số h; chỉ số hm; số trích dẫn của các bài là tác giả duy nhất, tác giả đầu và tác giả cuối. Chỉ số này đề cao vai trò dẫn dắt thực chất của nhà khoa học trong công trình, thay vì số lượng công bố hay số lần đứng tên đồng tác giả.

Các nhà khoa học được phân vào 20 lĩnh vực và 174 ngành hẹp. Chỉ những người thuộc nhóm 2% dẫn đầu của ngành hoặc 100.000 người có c-score cao nhất mới có tên trong danh sách. Đây được xem là một trong những bảng xếp hạng cá nhân uy tín và khách quan nhất hiện nay./.