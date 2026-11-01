Quân A.P lộ mặt

Tối 31/10, tập 5 Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 - lên sóng vòng thi thứ hai bảng B. Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều ngồi ghế cố vấn khách mời, cùng Trấn Thành, Bích Phương giải mã năm mascot Cô Sao, Mimibu, Rabibuum, Cậu Tư Lành và Dol-La-La. Sau hai vòng bình chọn, Cậu Tư Lành vươn lên dẫn đầu, trong khi Dol-La-La phải tháo mặt nạ và lộ diện là ca sĩ Quân A.P.

Kết quả lộ diện của Dol-La-La không nằm ngoài dự đoán của phần lớn ban cố vấn. Min và Bích Phương cùng gọi tên Quân A.P, Song Luân nghiêng về Anh Quân Idol. Trấn Thành ban đầu viết đáp án Quân A.P nhưng sau đó gạch đi, đổi sang Hyo. Khi chiếc mặt nạ được tháo xuống, nam cố vấn thừa nhận màu giọng đặc trưng của Quân A.P khiến nam ca sĩ khó che giấu hoàn toàn, dù đã thay đổi cách nói chuyện và phong thái giao lưu.

Trước khi lộ diện, Quân A.P thể hiện Kẻ say tình, ca khúc mang màu sắc blues ballad pha rock. Nam ca sĩ cho biết đã chuẩn bị từ cách cầm micro đến giọng nói nhằm tạo hình ảnh khác với những lần xuất hiện trước. Anh cũng lần đầu chia sẻ tại chương trình về mối tình kéo dài 14 năm. Dù tiếc nuối vì chưa hài lòng với lựa chọn ca khúc ở vòng này, Quân A.P xem việc hóa thân thành Dol-La-La là trải nghiệm giúp anh hiểu rõ hơn những giới hạn trong giọng hát và khả năng biến hóa của mình.

Mimibu mở màn tập 5 bằng Hello em có khỏe không?, chuyển từ cách hát giàu nội lực ở vòng trước sang màu sắc indie nhẹ hơn. Mascot chủ động thay đổi giọng hát, pha trộn Vpop và hip-hop để tiếp tục che giấu danh tính. Ngay từ phần giao lưu, Pháp Kiều dự đoán người đứng sau Mimibu là rapper Pháo. Tuy nhiên, sau khi nghe trọn tiết mục, cố vấn bắt đầu phân vân vì giọng hát trên sân khấu khác đáng kể so với màu giọng trò chuyện ban đầu.

Trấn Thành nhận xét Mimibu có tư duy âm nhạc riêng, đồng thời lựa chọn cách hát mạo hiểm. Bích Phương cho rằng việc cố tình làm khác giọng thật có thể khiến tiết mục mất tự nhiên, nhưng mascot đã kiểm soát tương đối tốt. Mimibu giải thích câu hỏi: “Em có khỏe không?” trong bài hát không chỉ hướng đến một người khác mà còn là lời tự vấn về trạng thái tinh thần của chính mình. Sau hai vòng, mascot đứng thứ ba bảng B với tổng tỷ lệ 20,95%.

Cô Sao lựa chọn Phía bên kia thành phố của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh. Ca khúc có tiết tấu chậm, tạo điều kiện để mascot thể hiện khả năng kiểm soát giọng hát, cách bỏ nhỏ và những đoạn lên cao. Từ phong thái xuất hiện, Ali Hoàng Dương nghiêng về khả năng đây là diva. Trấn Thành chú ý đến cách nói chuyện trẻ trung, phản ứng nhanh và khả năng tung hứng của Cô Sao, cho rằng những đặc điểm này chưa hoàn toàn trùng khớp với hình dung ban đầu của các cố vấn.

Phần trình diễn của Cô Sao khiến Trấn Thành xúc động. Nam cố vấn nhận định giọng ca phía sau mascot được đào tạo bài bản, sử dụng kỹ thuật tự nhiên và biết tiết chế thay vì liên tục phô diễn quãng cao. Bích Phương cho rằng Cô Sao mang dáng dấp của ca sĩ đàn chị có nhiều trải nghiệm, nhưng chưa thể đưa ra đáp án cụ thể. Ali Hoàng Dương cũng đánh giá cao cách mascot chuyển từ những câu hát nhỏ, nhẹ sang các đoạn cần nội lực. Cô Sao xếp thứ hai vòng này với 20% bình chọn.

Sau Một đêm say, Rabibuum tiếp tục thử sức với nhạc trẻ qua ca khúc Bên ấy em có ai rồi. Trấn Thành chú ý đến cách mascot bỏ nhỏ ở phần cuối và đề nghị nghệ sĩ thực hiện album nhạc trẻ sau chương trình. Ali Hoàng Dương cho biết giọng ca phía sau Rabibuum từng nuôi dưỡng ước mơ ca hát của anh từ nhỏ, qua đó tiếp tục thu hẹp phạm vi dự đoán. Dù chỉ nhận 13,33% ở vòng hai, Rabibuum vẫn đứng thứ hai chung cuộc bảng B nhờ lợi thế từ vòng đầu.

Cậu Tư Lành lần đầu giới thiệu ca khúc mới Thoải mộng duyên tan của nhạc sĩ Ân Nhi. Tác phẩm kết hợp ballad epic với âm hưởng ngũ cung, lấy cảm hứng từ điển tích Cô Bơ và mối tình dang dở. Bích Phương liên tưởng màu sắc tiết mục đến Khóa ly biệt từng được Voi Bản Đôn thể hiện, đồng thời đánh giá đây là phần thi tiến bộ rõ so với vòng trước. Trấn Thành tập trung vào cách mascot xử lý ca từ mang chất liệu văn học bằng giọng hát nam tính, trực diện.

Cậu Tư Lành nhận 30,48% bình chọn, dẫn đầu vòng hai và tạo cuộc đảo chiều tại bảng B. Khi cộng kết quả hai vòng, mascot vươn từ vị trí thứ tư lên đứng đầu với 22,86%. Rabibuum xếp sau với 21,90%, tiếp đến là Mimibu, Cô Sao và Dol-La-La. Cậu Tư Lành cho biết lựa chọn Thoải mộng duyên tan xuất phát từ sự quan tâm dành cho âm nhạc dân tộc và mong muốn đưa chất liệu văn hóa Việt vào phần trình diễn đương đại.