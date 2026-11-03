Nhan sắc Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 trước thềm chuyển giao vương miện

Một năm sau đăng quang, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 đã đi qua hành trình đáng nhớ với nhiều trải nghiệm, dấu ấn và sự trưởng thành. Từ những cô gái bước lên bục vinh quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi từng bước khẳng định bản thân, lan tỏa những giá trị tích cực và viết tiếp câu chuyện nhan sắc bằng trách nhiệm, sự cống hiến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 chụp ảnh cùng Top 3 đương nhiệm. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc đáng chú ý trước thềm chuyển giao vương miện, khép lại nhiệm kỳ của Top 3 năm 2024 và mở ra hành trình mới cho những người đẹp kế nhiệm.

﻿

Tại họp báo, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh xuất hiện thanh lịch trong chiếc đầm dạ hội màu hồng pastel trễ vai, kết hợp corset ôm sát tôn vóc dáng cùng phần chân váy xếp nếp mềm mại. Người đẹp hoàn thiện diện mạo với vương miện lấp lánh, bộ trang sức kim cương tinh tế và mái tóc đen buông dài, uốn nhẹ. Lối trang điểm tông hồng tự nhiên càng tôn lên đường nét thanh tú, mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính.

Hoa hậu Hà Trúc Linh đang bước vào những ngày cuối của nhiệm kỳ trước thời khắc chuyển giao vương miện cho người kế nhiệm tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước đó, cô chia sẻ đã sẵn sàng cho một hành trình mới.

﻿

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cùng xuất hiện rạng rỡ. Hai người đẹp diện đầm dạ hội trắng tinh khôi, khoe nhan sắc cuốn hút, thanh lịch.

﻿

Trước thềm chuyển giao vương miện, hành trình một năm đương nhiệm của ba người đẹp cũng sắp khép lại, để lại những dấu ấn riêng trong lòng công chúng.