Á hậu Ngô Bảo Ngọc tiếc nuối sau thông báo không dự thi MGI All Stars

Trên trang cá nhân, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 Ngô Bảo Ngọc vừa đăng tải đoạn clip giới thiệu từng được chuẩn bị cho cuộc thi MGI All Stars mùa 2, kèm dòng trạng thái: “Another no. But I still believe in a bigger yes” (Tạm dịch: Thêm một lần lỡ hẹn, nhưng tôi vẫn tin rằng một cơ hội lớn hơn đang chờ phía trước).

Người đẹp cho biết cô cùng ê-kíp đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để chuẩn bị cho hành trình này. Tuy nhiên, đoạn clip giới thiệu cuối cùng không có cơ hội xuất hiện tại cuộc thi như dự định.

Ngô Bảo Ngọc đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 vào cuối tháng 7/2026.

Ngô Bảo Ngọc thừa nhận buồn và tiếc nuối, nhất là khi nghĩ đến những ngày dài chuẩn bị, những đêm làm việc muộn và công sức của các thành viên trong ê-kíp. Dù vậy, cô cho rằng một lời từ chối ở hiện tại không đồng nghĩa với việc những cơ hội tốt đẹp sẽ không đến trong tương lai.

“Có thể hành trình này đã khép lại sớm hơn mong đợi. Nhưng những yêu thương, bài học và sự trưởng thành mà Ngọc nhận được sẽ còn ở lại rất lâu”, Á hậu chia sẻ.

Cô cũng gửi lời cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, bà Phạm Kim Dung và Công ty Sen Vàng vì đã tin tưởng, đồng hành. Người đẹp đồng thời tri ân gia đình, thầy cô, ê-kíp và những người đã ủng hộ mình trong quá trình chuẩn bị.

Bên cạnh chia sẻ của Ngô Bảo Ngọc, Công ty Sen Vàng, đơn vị quản lý người đẹp cũng ra thông báo chính thức về việc cô không tiếp tục tham dự MGI All Stars mùa 2.

Theo thông báo, quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc, dựa trên định hướng và chiến lược đầu tư dành cho đại diện Việt Nam. Đơn vị này cho rằng việc nhiều thí sinh cùng đến từ một quốc gia tham gia cuộc thi quốc tế trong cùng mùa giải có thể tạo ra áp lực không cần thiết, đặc biệt là sự so sánh giữa các đại diện và phân tán sự quan tâm, ủng hộ của khán giả.

Đơn vị này nhấn mạnh họ vẫn tôn trọng quyền lựa chọn và định hướng tổ chức của ban tổ chức MGI All Stars. Tuy nhiên, trước những thay đổi so với định hướng ban đầu, họ nhận thấy hành trình không còn phù hợp với chiến lược đã đề ra nên quyết định dừng kế hoạch tham dự của Ngô Bảo Ngọc.

Thông báo cũng ghi nhận những nỗ lực, sự nghiêm túc và tâm huyết của Á hậu cùng ê-kíp trong quá trình chuẩn bị, đồng thời khẳng định tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để người đẹp phát triển bản thân và tìm kiếm những cơ hội phù hợp trong tương lai.

Xem video Á hậu Ngô Bảo Ngọc bỏ thi MGI All Stars mùa thứ 2. Nguồn Vietnamnet