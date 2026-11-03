Tiếng hát Hà Nội 2026 đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số

Từng hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí sau khi kết hôn với thiếu gia nhà bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh gần đây gây chú ý khi trở lại với nhiều hoạt động thời trang. Ở tuổi 30, Hoa hậu Việt Nam 2016 được khen ngày càng mặn mà, vóc dáng thon gọn dù đã trải qua hai lần sinh nở. Phong cách ăn mặc của người đẹp cũng có nhiều thay đổi, hướng đến sự tinh tế, thanh lịch nhưng vẫn nổi bật.