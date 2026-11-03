Tiếng hát Hà Nội 2026 đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số
Tiếp nối hành trình tìm kiếm những giọng ca tài năng, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 sẽ mang đến điểm mới trong cách thức quảng bá khi kết hợp với nền tảng TikTok Việt Nam. Thông qua mạng xã hội và các nội dung sáng tạo trên nền tảng số, những giọng hát tiềm năng có thêm cơ hội được giới thiệu và kết nối với khán giả. Đây cũng là bước đi nhằm đưa một sân chơi âm nhạc có bề dày truyền thống thích ứng với xu hướng truyền thông hiện đại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieng-hat-ha-noi-2026-day-manh-truyen-thong-tren-nen-tang-so-246261103094247679.htm