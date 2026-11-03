Mỹ nhân Gia Lai cao 1m72 gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam: Đẹp ngọt ngào như nàng thơ, là Hoa khôi Ngoại thương sở hữu IELTS 7.5

Mỹ nhân Gia Lai sở hữu nhan sắc ngọt ngào, từng đăng quang Hoa khôi Ngoại thương

Lê Phương Nghi sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, hiện là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II ở TP.HCM. Cô là một trong 25 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra ngày 7/11 tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

Ở tuổi 20, Phương Nghi gây ấn tượng với vẻ ngoài trong trẻo, gương mặt hài hòa cùng nụ cười tươi tắn. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 73-60-91 cm. Vóc dáng thanh mảnh cùng phong thái nhẹ nhàng giúp cô nổi bật trong những bộ ảnh đời thường lẫn khi xuất hiện trên sân khấu.

Trong các hoạt động của cuộc thi, Phương Nghi thể hiện sự linh hoạt với nhiều phong cách thời trang. Khi diện áo dài trắng, cô mang vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính. Trong trang phục dạ hội, người đẹp lựa chọn hình ảnh thanh lịch, trưởng thành hơn. Đến phần trình diễn áo tắm, nữ sinh Ngoại thương khoe vóc dáng cân đối và sự tự tin trước ống kính.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi đã có kinh nghiệm tham gia các sân chơi nhan sắc. Tháng 5/2025, cô đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương, còn được biết đến với tên gọi FTUCharm.

Danh hiệu này trở thành bước đệm giúp người đẹp có thêm kinh nghiệm trình diễn, giao tiếp và làm quen với sân khấu. Tuy nhiên, khi tham gia một cuộc thi nhan sắc quy mô toàn quốc, Phương Nghi vẫn phải dành nhiều thời gian tập luyện để thích nghi với những thử thách mới.

Cô cho biết đã chuẩn bị trong nhiều tháng, từ việc rèn luyện kỹ năng catwalk, giao tiếp đến tìm hiểu kinh nghiệm của các thí sinh đi trước. Đặc biệt, phần trình diễn trên cát tại vòng chung kết mang đến cho Phương Nghi trải nghiệm khác biệt, bởi bề mặt lún và thời tiết nắng nóng khiến việc giữ thăng bằng khó khăn hơn so với sàn tập thông thường.

Bên cạnh catwalk, người đẹp còn tham gia phần thi hùng biện và biểu diễn tài năng. Những hoạt động này giúp cô học cách làm chủ sân khấu, thể hiện suy nghĩ và tự tin hơn khi đứng trước đông người.

Với Phương Nghi, hành trình thi sắc đẹp không chỉ là cơ hội thể hiện ngoại hình mà còn là dịp để hoàn thiện bản thân, mở rộng trải nghiệm và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

IELTS 7.5, giành giải học sinh giỏi quốc gia, là lớp trưởng được bạn bè yêu mến

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Lê Phương Nghi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập.

Trước khi trở thành sinh viên Ngoại thương, cô từng theo học lớp chuyên tiếng Anh tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai. Dù có thế mạnh về ngoại ngữ, Phương Nghi lại quyết định thử sức ở môn Địa lý và đạt được nhiều kết quả đáng chú ý.

Người đẹp từng giành giải Ba và giải Khuyến khích tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, hai năm liên tiếp đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh và Huy chương Vàng Olympic truyền thống 30/4 ở môn học này.

Ngoài ra, Phương Nghi sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5. Theo chia sẻ của nữ sinh, nền tảng tiếng Anh từ thời phổ thông giúp cô thuận lợi hơn trong quá trình ôn luyện, nhưng để duy trì và nâng cao năng lực ngoại ngữ, cô vẫn phải thường xuyên rèn luyện cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Khi bước vào đại học, Phương Nghi tiếp tục duy trì tinh thần học tập nghiêm túc. Cô từng nhiều lần nhận học bổng và bằng khen Sinh viên 5 tốt, danh hiệu ghi nhận những sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào.

Đáng chú ý, nữ sinh hiện đảm nhiệm vai trò lớp trưởng lớp K63E, ngành Kinh tế đối ngoại. Trong mắt bạn bè, Phương Nghi là người cẩn thận, chỉn chu, ham học hỏi nhưng cũng rất hòa đồng và vui vẻ.

Nền tảng gia đình cũng góp phần hình thành tính cách của người đẹp. Phương Nghi cho biết bố là người rất kỷ luật, thường nhắc cô đến sớm trước các cuộc hẹn. Trong khi đó, mẹ là giáo viên, luôn đưa ra những lời khuyên nhưng không áp đặt, khuyến khích con gái tự suy nghĩ và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Bên cạnh việc học và tham gia các cuộc thi nhan sắc, Phương Nghi còn tích cực với hoạt động thiện nguyện. Cô duy trì dự án Gieo mầm tương lai tại quê nhà Gia Lai bằng nguồn kinh phí từ học bổng và tiền tiết kiệm cá nhân.

Ngày 29/4/2026, người đẹp triển khai một chương trình tại Trường Mầm non Nắng Hồng, phường Pleiku, với sự tham gia của hơn 100 trẻ nhỏ. Hoạt động gồm hướng dẫn tái chế, đổi sản phẩm lấy sen đá, trao tặng hơn 100 cây sen đá, 100 bình nước cá nhân, quà khuyến học và hỗ trợ hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với nền tảng học vấn, khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm từ danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương, Lê Phương Nghi được xem là một trong những thí sinh đáng chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp mong muốn tiếp tục thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần sẻ chia trong chặng đường phía trước.