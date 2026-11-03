Nhan sắc nàng hoa khôi học 2 trường đại học danh tiếng, thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602) là một trong 25 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô từng đăng quang Hoa khôi Báo chí 2023 và được đánh giá là gương mặt nổi bật nhờ vẻ ngoài dịu dàng, phong thái tự tin cùng nền tảng học vấn tốt. Người đẹp sở hữu số đo ba vòng 83-62-94 cm, gây ấn tượng trong các phần trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và bikini tại cuộc thi.

Từng đăng quang Hoa khôi Báo chí, sở hữu IELTS 7.0

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Uyên Nhi vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào mùa hè năm 2026. Bên cạnh đó, cô tiếp tục theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Người đẹp còn sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0, từng nhận học bổng tại Lễ trao giải Báo chí - Truyền thông "Thắp sáng 2023" và tham gia hội thảo khoa học của Viện Báo chí với tư cách đại biểu sinh viên tiêu biểu.

Năm 2023, khi đang là sinh viên năm nhất, Uyên Nhi giành danh hiệu Hoa khôi Báo chí tại cuộc thi Press Beauty. Thành tích này giúp cô được nhiều người biết đến, đồng thời mở ra cơ hội tham gia những sân chơi nhan sắc lớn hơn. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục thi sắc đẹp ngay thời điểm đó, cô quyết định ưu tiên hoàn thành chương trình học, tích lũy kiến thức và rèn luyện kỹ năng trước khi thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ngoài thành tích học tập, Uyên Nhi còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cô là người sáng lập dự án thiện nguyện "Kết nối yêu thương", từng được trao giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Muốn thử thách bản thân tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Bước vào Hoa hậu Việt Nam 2026, Uyên Nhi xem danh hiệu Hoa khôi Báo chí là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân thay vì áp lực phải đạt thành tích cao. Cô mong muốn tận dụng quãng thời gian tuổi trẻ để trải nghiệm, học hỏi và vượt qua những giới hạn của chính mình.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, người đẹp Hà Nội dành thời gian rèn luyện kỹ năng catwalk, tạo dáng trước ống kính và ứng xử. Sau đêm chung khảo diễn ra ngày 10/10 tại Đồ Sơn, Hải Phòng, cô cùng các thí sinh trong top 25 tiếp tục tham gia những thử thách trình diễn, chụp ảnh và hoạt động cộng đồng.

Đáng chú ý, Uyên Nhi có nhiều trải nghiệm ý nghĩa khi tham gia thu gom rác trên bãi biển, vận động giảm thiểu rác thải nhựa và tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Cô cho rằng những hoạt động này giúp bản thân hiểu hơn về trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng.

Người đẹp cũng bày tỏ mong muốn giới thiệu những nét đẹp văn hóa Hà Nội thông qua cách giao tiếp, ứng xử, trang phục và ẩm thực. Trong hành trình chinh phục vương miện, Uyên Nhi được truyền cảm hứng từ Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và Á hậu Dương Tú Anh, hai người đẹp từng theo học Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đặc biệt, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cũng từng trực tiếp giảng dạy cô tại trường.

Với nền tảng kiến thức được tích lũy từ hai trường đại học, Uyên Nhi đặc biệt mong chờ phần thi ứng xử, nơi các thí sinh có cơ hội thể hiện tư duy, khả năng phản biện và hiểu biết xã hội. Cô đang cùng 24 thí sinh còn lại chuẩn bị cho đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra ngày 7/11 tại Đồ Sơn, Hải Phòng.