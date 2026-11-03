Nhan sắc mỹ nhân Sài thành từng học Ngoại thương, lấy chồng doanh nhân được tặng biệt thự có cả hầm rượu vang

Kết hôn với doanh nhân sau 7 năm yêu, được gia đình chồng tặng biệt thự

Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn lần đầu gặp gỡ tại Australia vào năm 2016. Thời điểm đó, nữ diễn viên đang hoạt động nghệ thuật, còn bạn trai theo đuổi công việc kinh doanh và từng có thời gian học tập tại nước ngoài.

Trong những năm hẹn hò, cặp đôi từng trải qua giai đoạn yêu xa và không ít thử thách. Tuy nhiên, cả hai vẫn lựa chọn đồng hành, vun đắp tình cảm. Cuối năm 2022, Vinh Nguyễn cầu hôn Diễm My trên khinh khí cầu, đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ.

Tháng 12/2023, cặp đôi tổ chức đám cưới tại TP.HCM sau khoảng 7 năm bên nhau. Hôn lễ nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Sau khi kết hôn, Diễm My 9X được gia đình chồng tặng một căn biệt thự tại Bình Chánh, TP.HCM. Không gian sống của vợ chồng nữ diễn viên gây chú ý bởi thiết kế hiện đại, rộng rãi và nội thất được đầu tư chỉn chu.

Căn biệt thự mang phong cách đương đại, lấy màu trắng làm tông chủ đạo, kết hợp những khoảng không gian mở nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên. Phòng khách rộng rãi được bố trí liền kề khu vực bếp và bàn ăn, tạo cảm giác thoáng đãng nhưng vẫn ấm cúng. Đáng chú ý, căn nhà còn có một hầm rượu vang được thiết kế theo phong cách mộc mạc, khác biệt với vẻ hiện đại của những khu vực còn lại. Đây là nơi vợ chồng Diễm My có thể thư giãn hoặc gặp gỡ bạn bè.

Không chỉ được gia đình chồng quan tâm về vật chất, Diễm My còn nhiều lần chia sẻ về mối quan hệ gần gũi với mẹ chồng. Nữ diễn viên từng cho biết cô cảm nhận được sự yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ từ các thành viên trong gia đình chồng.

Đầu năm 2025, Diễm My và Vinh Nguyễn đón con trai đầu lòng. Sau khi làm mẹ, nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời dần trở lại với một số hoạt động nghệ thuật và sự kiện.

Từng là sinh viên Ngoại thương, đóng phim từ năm 5 tuổi

Diễm My 9X tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và có vai diễn đầu tiên khi mới 5 tuổi.

Từ nhỏ, Diễm My đã được gia đình tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn nghệ, học hát, múa và tiếp xúc với môi trường biểu diễn. Những trải nghiệm này giúp cô dần hình thành niềm yêu thích với diễn xuất.

Một trong những vai diễn đáng nhớ thời trẻ của Diễm My là nhân vật Chi trong bộ phim truyền hình Mùa hè sôi động. Với tính cách tinh nghịch, lém lỉnh, nhân vật này để lại ấn tượng với nhiều khán giả.

Dù sớm tham gia nghệ thuật, Diễm My vẫn chú trọng việc học. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô thi đỗ Đại học Ngoại thương, theo học ngành Kinh tế đối ngoại.

Thời sinh viên, nữ diễn viên vừa học vừa đóng phim. Có những ngày, cô phải di chuyển từ địa điểm quay ở các tỉnh về TP.HCM để kịp giờ lên lớp hoặc tham gia kỳ thi. Sau này, Diễm My tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều dự án truyền hình và điện ảnh. Cô từng tham gia các phim như Áo cưới thiên đường, Dòng đời nghiệt ngã, Tiểu thư Lọ Lem, Mỹ nhân kế, Để Mai tính 2, Gái già lắm chiêu và Cô Ba Sài Gòn.

Bên cạnh khả năng diễn xuất, Diễm My còn được chú ý bởi nhan sắc nổi bật và phong cách thời trang ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Ở tuổi 36, nữ diễn viên có cuộc sống gia đình ổn định bên chồng doanh nhân và con trai nhỏ. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước, cô vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Ảnh: FBNV