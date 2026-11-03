Tâm Tít tuổi 38 vẫn trẻ đẹp khó tin, nhan sắc khiến dân mạng ngỡ ngàng

Những hình ảnh mới được chia sẻ trên trang cá nhân của Tâm Tít gần đây tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Ở tuổi 38, cựu hot girl vẫn sở hữu gương mặt tươi trẻ, làn da trắng mịn cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Ảnh: FB Phạm Thanh Tâm

Dưới những bài đăng, nhiều người không tiếc lời dành tặng mỹ nhân Hà thành những lời khen có cánh. Các bình luận như "Nhìn như 17 chứ nói 37 tuổi ai tin", "Sao chị trẻ mãi vậy?" hay "Gặp Tâm ở ngoài còn xinh và trẻ hơn cơ" cho thấy sức hút nhan sắc của cô vẫn chưa hề giảm nhiệt. Ảnh: FB Phạm Thanh Tâm

Nếu thời mới nổi tiếng, Tâm Tít ghi dấu ấn với vẻ đẹp trong trẻo, dễ thương và gương mặt bầu bĩnh như búp bê thì hiện tại, người đẹp đã có sự thay đổi rõ rệt trong phong cách. Cô ưu tiên những bộ trang phục tôn đường cong, cách trang điểm sắc sảo, thần thái quyến rũ và sang trọng hơn. Ảnh: FB Phạm Thanh Tâm

Đặc biệt, vóc dáng của Tâm Tít là điều khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, cô vẫn giữ được thân hình cân đối, vòng eo săn chắc và đường cong nữ tính. Ảnh: FB Phạm Thanh Tâm

Tâm Tít tên thật là Phạm Thanh Tâm, sinh năm 1989, là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng của Hà thành. Khoảng những năm 2000 - 2010, tên tuổi cô phủ sóng trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội nhờ gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ. Ảnh: FB Phạm Thanh Tâm

Nổi tiếng từ năm 19 tuổi, Tâm Tít nhanh chóng trở thành gương mặt được giới trẻ yêu thích. Không chỉ hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, cô còn tham gia một số hoạt động nghệ thuật và từng được kỳ vọng có thể tiến xa hơn trong lĩnh vực giải trí. Ảnh: FB Phạm Thanh Tâm

Khi sự nghiệp đang có nhiều cơ hội phát triển, năm 2015, Tâm Tít quyết định lên xe hoa với thiếu gia Chu Ngọc Thành. Sau khi kết hôn, cô dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí, lựa chọn cuộc sống kín tiếng và dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Ảnh: FB Phạm Thanh Tâm

Tâm Tít vẫn luôn khiến fan ngỡ ngàng trước nhan sắc và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Ảnh: FB Phạm Thanh Tâm

Ở tuổi U40, Tâm Tít vẫn thường xuyên đăng tải những bộ ảnh thời trang với phong cách gợi cảm. Ảnh: FB Phạm Thanh Tâm

Từ trang phục ôm sát, váy tôn dáng đến những thiết kế thanh lịch, quyến rũ, cô đều thể hiện được thần thái cuốn hút. Vẻ đẹp ngày càng mặn mà của cựu hot girl cũng khiến nhiều người bất ngờ khi nhìn lại hình ảnh của cô thời mới nổi tiếng. Ảnh: FB Phạm Thanh Tâm

Tâm Tít khoe dáng trong thiết kế váy ôm sát màu đen. Clip: FB Phạm Thanh Tâm