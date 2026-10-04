Báo Berry gây ấn tượng trên sân khấu 'The Masked Singer Vietnam 2026'

Mở màn tập 1 The masked singer Vietnam 2026, chương trình mang đến diện mạo mới với theme song được phối lại so với hai mùa trước. Giai điệu quen thuộc được làm mới theo hướng trẻ trung, hiện đại, tạo không khí sôi động cho mùa giải mới.

Đồng hành cùng hai cố vấn Trấn Thành và Bích Phương trong tập đầu tiên là hai khách mời Đức Phúc và Phương Mỹ Chi. Ngay khi xuất hiện, Phương Mỹ Chi đã thể hiện tinh thần cạnh tranh khi tuyên bố sẵn sàng tham gia đường đua “lỗ tai vàng”. Trấn Thành lập tức đáp lại bằng những màn đối đáp hài hước, trong khi Đức Phúc gây chú ý với màn xuất hiện trong mascot Capybara và liên tục “xin quyền phát biểu”.

Trấn Thành và Phương Mỹ Chi

5 mascot bảng A lần lượt lộ diện

Mở màn phần thi, Koalaoke xuất hiện với diện mạo nổi bật, bộ lông màu hồng và phong thái năng động. Nhân vật lựa chọn “Bây giờ tháng mấy” của nhạc sĩ Từ Công Phụng để thể hiện.

Trái với vẻ ngoài rực rỡ, Koalaoke mang đến chất giọng trầm ấm, dày và có phần từng trải. Cách xử lý tiết chế, chú trọng nhả chữ và giữ cảm xúc khiến Ban Cố vấn gặp khó khăn trong việc nhận diện. Phạm Anh Duy, Tấn Minh lần lượt được đưa vào diện suy đoán.

Nếu Koalaoke tạo dấu ấn bằng sự tương phản giữa ngoại hình và giọng hát thì Báo Berry lại gây chú ý ngay từ phong thái trình diễn. Mascot này liên tục thể hiện sự tự tin, “slay” và tạo không khí sôi động bằng những màn giao tiếp bằng tiếng Anh.

Với “To the moon”, Báo Berry lựa chọn màu sắc âm nhạc hiện đại, phóng khoáng. Chất giọng có độ vang, nội lực cùng khả năng tạo điểm nhấn ở những đoạn cao trào giúp nhân vật làm chủ sân khấu. Việc thay đổi sắc thái giữa những đoạn nhẹ nhàng và cao trào khiến Ban Cố vấn liên tục đưa ra những hướng suy luận khác nhau.

Gauci tiếp tục mang đến một bài toán khác với chất giọng đặc biệt trầm. Xuất hiện trong diện mạo cá tính, nhân vật lựa chọn “Đã lỡ yêu em nhiều” để thể hiện khả năng xử lý giọng hát. Dù sở hữu âm sắc trầm đặc trưng, Gauci lại có cách thể hiện khá trẻ trung, từ nhấn nhá đến năng lượng sân khấu.

Trấn Thành lần lượt gọi tên HIEUTHUHAI, HURRYKNG, trong khi Đức Phúc nghiêng về khả năng Vương Bình đứng sau lớp mặt nạ. Wren Evans và CoolKid cũng được đưa vào danh sách phỏng đoán.

Mad Long lại tạo dấu ấn bằng khả năng biến đổi giọng nói. Mang vẻ ngoài trẻ trung, nhân vật giao lưu bằng chất giọng khàn và liên tục chuyển đổi cách nói giữa miền Bắc và miền Nam. Những dữ kiện này khiến Ban Cố vấn liên tưởng đến Phương Mỹ Chi và một nghệ sĩ trẻ từng xuất hiện tại Em Xinh “Say Hi”.

Trong phần trình diễn “Dệt tầm gai” mashup “Bắc thang lên hỏi ông trời”, Mad Long lựa chọn cách thể hiện dân ca đương đại khá thong dong, phóng khoáng. Sau màn trình diễn, Phương Mỹ Chi thu hẹp phạm vi suy luận khi cho rằng nhân vật có thể vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ và có mối quan hệ quen biết với cô.

Khép lại nhóm 5 mascot là Dê Du Ký với vẻ ngoài phong trần và chất giọng nam trầm ấm. Trong “Khoan thai”, nhân vật mở đầu bằng cách hát nhẹ nhàng, tự sự rồi dần chuyển sang những đoạn cao trào có màu sắc rock.

Sự thay đổi giữa hai trạng thái khiến Ban Cố vấn khó xác định đâu là màu giọng thực sự của Dê Du Ký. Bích Phương cho biết cô có cảm giác đây là một người quen đã gắn bó từ lâu, trong khi Đức Phúc cũng nghi ngờ từng gặp nhân vật này. Trấn Thành thậm chí cho rằng mình như “lạc vào một thế giới khác” trước những dữ kiện được đưa ra.

Báo Berry tạm dẫn đầu, bảng B xuất hiện

Sau 5 màn trình diễn, Báo Berry đang tạm dẫn đầu bình chọn của khán giả, tiếp đến là Dê Du Ký, Mad Long, Gauci và Koalaoke. Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu và thứ hạng có thể tiếp tục thay đổi ở những vòng tiếp theo.

Tập đầu tiên cũng cho thấy sự đa dạng về màu sắc âm nhạc của mùa giải mới. Mỗi mascot lựa chọn một cách khác nhau để tạo dấu ấn, từ biến hóa giọng hát, thay đổi cách xử lý ca khúc đến đưa ra những manh mối có khả năng đánh lạc hướng Ban Cố vấn.

Ở những phút cuối chương trình, 5 mascot của bảng B cũng được hé lộ gồm Rabibuum, Cô Sao, Dol-la-la, Mimibu và Cậu Tư Lành. Sự xuất hiện của nhóm nhân vật mới tiếp tục mở ra những màn truy tìm danh tính trong các tập tiếp theo.

Với tinh thần “Ẩn để phiêu, mở để yêu”, The masked singer Vietnam 2026tiếp tục đặt khán giả và Ban Cố vấn trước những câu hỏi về danh tính phía sau lớp mặt nạ. Cục diện bảng A được dự đoán còn nhiều thay đổi khi các mascot tiếp tục bước vào những vòng đấu tiếp theo.