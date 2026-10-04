Musique de salon 22: Khi âm nhạc và điện ảnh được kết nối trên cùng một sân khấu

Phần âm nhạc dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Đức Trí là một trong những yếu tố tạo nên cấu trúc riêng cho Musique de Salon. (Ảnh: Vân Chi)

Trở lại với chủ đề Âm nhạc và Điện ảnh lần thứ hai, Musique de Salon không đặt trọng tâm vào việc tái hiện những bộ phim quen thuộc, mà lựa chọn âm nhạc làm điểm khởi đầu để khán giả gặp lại những câu chuyện từng gắn với màn ảnh qua một trải nghiệm trực tiếp và giàu tính trình diễn.

Ấn tượng của đêm diễn trước hết đến từ cách chương trình xây dựng không gian sân khấu. Âm nhạc được đặt cùng ánh sáng, hình ảnh và dàn nhạc trực tiếp, tạo nên một tổng thể trong đó các ca khúc không chỉ được trình diễn mà còn được đặt vào một bối cảnh giàu tính điện ảnh.

Cách tiếp cận này giúp những giai điệu vốn quen thuộc có thêm một lớp cảm xúc mới. Khi không còn phụ thuộc vào hình ảnh của một bộ phim cụ thể, mỗi ca khúc có thể được cảm nhận như một câu chuyện độc lập, đồng thời gợi lại những liên tưởng rất riêng ở người nghe.

Ca sĩ Trọng Bắc. (Ảnh: Vân Chi)

Trọng Bắc, Uyên Linh, Thùy Chi, Nguyên Hà và Phan Mạnh Quỳnh là những màu sắc nổi bật của đêm nhạc. Sự khác biệt trong cá tính và cách xử lý ca khúc của từng nghệ sĩ giúp chương trình có sự chuyển động về cảm xúc, từ những phần trình diễn giàu năng lượng đến những khoảnh khắc lắng đọng.

Trong khi đó, mỗi nghệ sĩ còn lại mang đến một cách diễn giải riêng, giúp các ca khúc không chỉ được nghe lại mà được đặt vào những màu sắc mới.

Ca sĩ Nguyên Hà thể hiện ca khúc hit từng gắn liền với tên tuổi của cô “Nhắm mắt thấy mùa Hè” với chất giọng sau lắng, đong đầy hoài niệm. (Ảnh: Vân Chi)

Phần âm nhạc dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Đức Trí là một trong những yếu tố tạo nên cấu trúc riêng cho MDS22. Cùng Musique de Salon Orchestra, phần phối khí mở rộng không gian cho các ca khúc, tạo sự kết nối giữa giọng hát, dàn nhạc và phần dàn dựng sân khấu.

Thay vì giữ nguyên cảm giác của một bản nhạc phim, các ca khúc được phát triển theo ngôn ngữ của một đêm hòa nhạc trực tiếp. Đây cũng là nơi dấu ấn của từng nghệ sĩ và màu sắc của dàn nhạc được thể hiện rõ nhất.

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh với bản hit “Có chàng trai viết lên cây” trong phim “Mắt Biếc” do chính anh sáng tác. (Ảnh: Vân Chi)

Sau khi chương trình kết thúc, những gì đọng lại không nhất thiết phải là một khoảnh khắc lớn. Đó có thể là một câu hát được nhớ lại trên đường về, một giai điệu khiến người nghe muốn tìm lại bộ phim cũ, hay đơn giản là cảm giác vừa trải qua một buổi tối được sống cùng âm nhạc.

Ca sĩ Thùy Chi da diết với ca khúc “Chị tôi” của nhạc sĩ Trọng Đài trong phim truyền hình “Người Hà Nội”. (Ảnh: Vân Chi)

Với một chương trình khai thác chất liệu điện ảnh, ký ức trở thành phần tiếp nối tự nhiên của trải nghiệm. Những ca khúc từng thuộc về một bộ phim giờ đây có thêm một dấu mốc mới: Đêm mà chúng được nghe trực tiếp trong một khán phòng, qua một giọng hát, một dàn nhạc và một cách thể hiện khác. Đó cũng là giá trị khó đo đếm của một chương trình biểu diễn trực tiếp. Sân khấu chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng trải nghiệm của người nghe có thể tiếp tục được mang theo sau đó.

Ca sĩ Uyên Linh. (Ảnh: Vân Chi)

Musique de Salon 22 tại Hà Nội đã khép lại một đêm diễn. Phần còn lại là những giai điệu, hình ảnh và cảm xúc mà mỗi khán giả lựa chọn giữ lại theo cách của riêng mình.

Sau Hà Nội, hành trình Âm nhạc và Điện ảnh II sẽ tiếp tục tại Nhà hát Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 10/10 tới.