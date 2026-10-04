Để phim cũ có đời sống mới

Theo đó, khoảng 1.000 tác phẩm điện ảnh Việt Nam sẽ được tuyển chọn, giới thiệu đến công chúng. Một kho phim được “đánh thức” không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận cho đông đảo công chúng, mà còn tạo thêm động lực cho những người sáng tạo hôm nay.

Cụ thể, kho phim được khai thác từ nguồn lưu trữ của Cục Điện ảnh và Viện Phim Việt Nam, gồm khoảng 1.000 phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Trong đó, có nhiều tác phẩm được coi là kinh điển của điện ảnh Việt Nam như “Chung một dòng sông”, “Vợ chồng A Phủ”, “Em bé Hà Nội”, “Cánh đồng hoang”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Mùa ổi”, “Đừng đốt”...

Dự kiến, ba vệt phim “Hẹn với phim Việt”, “Dấu ấn thời gian” và “Vườn phim tuổi thơ” được phát sóng định kỳ. Mỗi bộ phim sẽ có phần giới thiệu ngắn, giúp khán giả hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời, nội dung và giá trị tác phẩm.

Việc đưa những tác phẩm kinh điển trở lại màn ảnh không đơn thuần là chiếu lại phim cũ. Đó là cách nối quá khứ với hiện tại. Một thế hệ khán giả mới sẽ có cơ hội gặp lại những câu chuyện về chiến tranh, lịch sử, tình yêu, làng quê, con người Việt Nam qua ngôn ngữ điện ảnh của những thời kỳ trước. Cùng một bộ phim, nhưng mỗi thời đại có thể nhìn thấy những điều khác nhau. Giá trị của tác phẩm vì thế không đóng lại ở thời điểm nó ra đời.

Đáng chú ý, một bộ phim được phát trên H1 có thể được giới thiệu trên báo điện tử, phát thanh và các nền tảng số, thay vì chỉ xuất hiện trong một khung giờ truyền hình. Đây chính là cách kéo di sản điện ảnh ra khỏi kho lưu trữ và đặt nó trở lại trong dòng chảy văn hóa đương đại.

Xa hơn, câu chuyện không chỉ là bảo tồn. Một kho phim được khai thác tốt cũng là một nguồn lực của công nghiệp văn hóa. Tác phẩm cũ có thể tạo ra nội dung mới, khơi lại sự quan tâm của công chúng, mở thêm không gian nghiên cứu, giáo dục, truyền thông và sáng tạo. Và khi một tác phẩm có sức sống lâu bền, sẽ là động lực quan trọng để những người làm điện ảnh hôm nay tiếp tục dấn thân trên hành trình sáng tạo.