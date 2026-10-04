Vương Anh Tú 'chấm điểm' giọng hát của OSAD sau 'đêm nhạc' viral cõi mạng

Trong buổi phát sóng trực tiếp của streamer Độ Mixi gây xôn xao cõi mạng tối qua, OSAD và Mason Nguyễn cùng góp mặt, tạo nên màn giao lưu giữa hai chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 2 và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Bên cạnh những màn song ca, các nghệ sĩ còn lần lượt chọn những ca khúc quen thuộc để hát cùng nhau.

Khi chọn Giúp Anh Trả Lời Những Câu Hỏi, OSAD nói vui: "Bài này phải thầm thì một tí mới ra anh Tú được", với ý muốn thể hiện ca khúc theo cách giống Vương Anh Tú nhất có thể. Nam rapper sau đó còn hài hước nhờ chủ nhân ca khúc chấm điểm phần thể hiện của mình.

Một ngày sau khi phần trình diễn được fan đăng lại, Vương Anh Tú để lại bình luận: "Tin nhắn của anh thì không check lại đi hát karaoke thế "Ô Buồn" nhưng mà hay quá nhé em yêu".

Câu bình luận vừa nhắc chuyện tin nhắn chưa được kiểm tra, vừa dành lời khen cho màn thể hiện của OSAD khiến nhiều khán giả bật cười. Phần trình diễn sau đó cũng nhận được nhiều bình luận từ người xem, đặc biệt xoay quanh cách OSAD xử lý một ca khúc vốn gắn với giọng hát của Vương Anh Tú.

Ảnh: @myqnam.

Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, OSAD được nhắc đến không chỉ qua những lựa chọn chiến thuật trên sân khấu mà còn bởi nồi thịt kho từng nấu cho fan. Anh Tài "mỹ nam" cũng thường xuyên tương tác với người hâm mộ bên ngoài các phần trình diễn.

Bún Nem Mỹ Nam do OSAD chuẩn bị khiến các Anh Tài bất ngờ. - Clip: @myqnam.

OSAD và nồi thịt khiến khán giả "thương nhớ". - Clip: @myqnam.