Điều gì khiến phim 'Trại buôn người' lập doanh thu kỷ lục sau 10 ngày ra rạp?

Cảnh trong phim

Đằng sau câu chuyện về những con người bị đẩy vào một đường dây mua bán, bộ phim đặt ra câu hỏi rộng hơn: Điều gì xảy ra khi con người bị nhìn như một món hàng và sự thờ ơ trở thành một phần của guồng máy ấy?

Biên kịch – Nhà sản xuất Mèo Bích Trang và chồng Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh tại buổi giao lưu với khán giả

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Trại buôn người đạt doanh thu hơn 260 tỷ đồng tính đến sáng 4/10. Trước khi bộ phim vượt những cột mốc doanh thu liên tiếp, mục tiêu của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh với tác phẩm điện ảnh đầu tay có quy mô lớn này là hoàn vốn để không phụ lòng những người đã góp vốn sản xuất.

Với một ê-kíp lần đầu đứng ở vị trí trung tâm của một dự án điện ảnh lớn, "về bờ" trước hết là bài toán tài chính. Làm phim đồng nghĩa với những khoản đầu tư lớn, trong khi khả năng thu hồi vốn luôn phụ thuộc vào phản ứng của khán giả.

Toni Dương Bảo Anh từng có hơn 20 năm làm diễn viên đóng thế và chỉ đạo hành động trước khi thực hiện tác phẩm này. Vì thế, đây không chỉ là một bước chuyển nghề nghiệp mà còn là lần thử sức với một bài toán lớn hơn: kể một câu chuyện có yếu tố hành động nhưng không để hành động lấn át vấn đề xã hội mà bộ phim muốn đặt ra.

Biên kịch Mèo Bích Trang cho rằng điều khiến khán giả lạnh sống lưng mà bộ phim muốn nói đến không chỉ nằm ở sự tàn bạo của những kẻ cầm đầu đường dây.

"Kẻ buôn người dù nguy hiểm nhưng vẫn là một đối tượng hữu hình", chị nói. Nỗi sợ lớn hơn nằm ở sự băng hoại khi một xã hội hoặc một cộng đồng vô tình tạo ra môi trường để con người bị "hàng hóa hóa".

Ở đó, con người được đo đếm bằng những con số, lòng tham biến người khác thành món hàng trao tay, còn sự thờ ơ khiến những điều bất thường dần trở nên bình thường. Với biên kịch, đây mới là phần bóng tối mà bộ phim muốn khán giả nhìn thấy.

Câu chuyện vì thế không chỉ dừng ở những cuộc truy đuổi, giải cứu và đối đầu. Nạn buôn người còn có thể được tiếp sức bởi sự thiếu hiểu biết, lòng tham, những lời mời gọi dễ dàng và tâm lý muốn đổi đời nhanh chóng.

Á hậu Huỳnh Minh Kiên trong phim và ngoài đời. Cô được hóa trang để tạo diện mạo phù hợp với nhân vật

Vai Út Đẹt của Á hậu Huỳnh Minh Kiên được đặt trong hoàn cảnh ấy. Từ câu chuyện của nhân vật, nữ diễn viên muốn gửi lời cảnh báo tới những người trẻ trước những lời mời "việc nhẹ, lương cao".

"Những lời mời hấp dẫn có thể trở thành cái bẫy đối với những người thiếu kinh nghiệm, đang khó khăn hoặc khao khát thay đổi cuộc sống thật nhanh.Điều quan trọng là mỗi người cần tìm hiểu kỹ thông tin, tham khảo ý kiến gia đình và người thân trước khi đưa ra quyết định" - Minh Kiên bày tỏ quan điểm.

Sau bộ phim, Minh Kiên mong khán giả có cái nhìn thấu hiểu hơn với những nạn nhân của nạn buôn người, bởi những người trở về sau một trải nghiệm như vậy có thể phải mang theo những tổn thương lâu dài cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đây cũng là điểm mà Mèo Bích Trang cho rằng ê-kíp phải đặc biệt thận trọng khi xây dựng bộ phim. Theo chị, ranh giới giữa một tác phẩm kịch tính và việc "giải trí hóa" nỗi đau của nạn nhân rất mong manh.

“Thay vì tập trung phô diễn sự đau đớn về thể xác, ê-kíp lựa chọn đi sâu hơn vào tâm lý, sự chịu đựng và nghị lực sống của nhân vật. Những chi tiết kịch tính không chỉ nhằm tạo hiệu ứng mà còn giúp người xem hiểu được cái giá của tự do và sự sống”, nữ biên kịch chia sẻ.

Nếu phải bỏ một cảnh bạo lực gây ám ảnh để giữ lại một cảnh thể hiện rõ nhất thông điệp của bộ phim, Mèo Bích Trang chọn khoảnh khắc một nạn nhân tìm thấy cơ hội giải thoát nhưng lại chần chừ vì muốn quay lại cứu một người xa lạ.

Với chị, những cảnh bạo lực có thể miêu tả cái ác, nhưng khoảnh khắc một người không muốn bỏ lại một người khác mới là phần "ánh sáng" của câu chuyện. Trong hoàn cảnh bị đẩy đến tận cùng, nhân tính vẫn có thể tồn tại.

Câu chuyện về tự do

Diễn viên Kore Hải Anh, người đảm nhận vai Mony, cũng nhìn nhân vật của mình từ một góc độ khác. Anh không tiếp cận Mony đơn thuần như một kẻ ác mà coi đây là một mắt xích trong một guồng máy tàn nhẫn, nơi mạng sống con người bị xem như món hàng.

Diễn viên Kore Hải Anh trong vai phản diện của phim và hình ảnh ngoài đời

Những con số đáng chú ý của phim: - Khoảng 5 năm: Thời gian Trại buôn người hoàn thiện và ra mắt khán giả kể từ khi bắt đầu triển khai. - Hơn 10.000 diễn viên và thành viên đoàn phim - 512: Số báo danh của Huỳnh Minh Kiên tại Miss World Vietnam 2023, nơi cô giành danh hiệu Á hậu 2.

"Thể hiện nhân vật phản diện không phải để làm cái ác trở nên hấp dẫn, mà để người xem nhận diện rõ hơn về nó.Sự lạnh lùng, cực đoan của Mony cần được thể hiện đủ gai góc để khán giả hiểu rằng những hành vi ấy không chỉ thuộc về thế giới điện ảnh, mà còn là lời nhắc về một vấn đề vẫn tồn tại trong đời sống", Hải Anh nói về vai diễn của mình.

Từ góc nhìn chuyên môn, đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải đánh giá "Trại buôn người" có cấu trúc tương đối tốt, tuân thủ những kỹ năng căn bản của phim hành động. Các xung đột được phát triển khá rõ ràng, những câu chuyện có đường dây riêng và được tổ chức theo cấu trúc ba hồi của thể loại.

NSƯT Bùi Trung Hải

Theo ông, đây là một trong những yếu tố giúp bộ phim tạo được sự cuốn hút với khán giả và phần nào lý giải kết quả phòng vé. Bên cạnh yếu tố thể loại, ông cũng ghi nhận thông điệp của phim về nỗ lực của một tập thể cùng chống lại sự hà khắc, tàn nhẫn ở những nơi con người bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Khán giả và đoàn làm phim

Với Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang, điều còn lại sau những cảnh truy đuổi hay những con số phòng vé có lẽ là câu chuyện về tự do, phẩm giá và cách con người đối xử với những người từng bị tổn thương.