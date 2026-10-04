Lê Xuân Tiền công khai bày tỏ với Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt, ghi dấu qua nhiều bộ phim điện ảnh và chương trình giải trí. Bên cạnh sự nghiệp nổi bật, chuyện đời tư và những mối quan hệ xung quanh cô cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, loạt khoảnh khắc giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền trong một gameshow nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nam diễn viên liên tục công khai bày tỏ sự quan tâm, hỏi thăm và không giấu vẻ lo lắng dành cho Ninh Dương Lan Ngọc.

Lê Xuân Tiền và Ninh Dương Lan Ngọc cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế, được khán giả yêu thích. Nam diễn viên công khai bày tỏ sự quan tâm dành cho Lan Ngọc.

Trong một tình huống của chương trình, Ninh Dương Lan Ngọc bị quăng vào một thùng nước lớn. Ngay sau đó, Lê Xuân Tiền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Ninh Dương Lan Ngọc và hỏi thăm: "Có sao không?". Hành động nhanh nhẹn cùng thái độ quan tâm của nam diễn viên khiến nhiều khán giả chú ý.

Chưa dừng lại ở đó, khi Ninh Dương Lan Ngọc tham gia thử thách nhảy dây cùng đồng đội, cô chẳng may bị vấp chân vào dây. Chứng kiến tình huống này, Lê Xuân Tiền lập tức hỏi thăm tình hình của nữ diễn viên. Lê Xuân Tiền còn gợi ý Ninh Dương Lan Ngọc đổi vị trí để đảm bảo an toàn, bởinữ diễn viên bị chấn thương ở chân cách đây không lâu.

Những khoảnh khắc nhỏ của Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự tinh tế, ga lăng của Lê Xuân Tiền khi anh luôn để ý đến tình trạng của Ninh Dương Lan Ngọc trong quá trình tham gia thử thách.

Đáng chú ý, một số người hâm mộ còn nhiệt tình "đẩy thuyền" Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước những tương tác tự nhiên của cả hai, đồng thời mong muốn Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền sẽ trở thành một cặp đôi đẹp của Vbiz.

Nhiều khán giả thích thú trước tương tác công khai của Lê Xuân Tiền dành cho Ninh Dương Lan Ngọc.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những hành động của Lê Xuân Tiền đơn thuần xuất phát từ sự quan tâm và cách ứng xử ga lăng dành cho đồng nghiệp. Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền vốn có mối quan hệ thân thiết, từng hợp tác trong các dự án phim ảnh nên việc cả hai thoải mái tương tác trước ống kính cũng không quá bất ngờ.

Đây không phải lần đầu Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền khiến khán giả thích thú. Cả hai từng nhiều lần được người hâm mộ ghép đôi và mong muốn trở thành một cặp. Dù vậy, đến hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò.

Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết nhiều năm qua.

Ở tuổi ngoài 30, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì sức hút trong làng giải trí Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên ngày càng cho thấy hình ảnh đa năng khi không chỉ đóng phim mà còn tích cực tham gia gameshow, chương trình truyền hình và các hoạt động giải trí khác. Cô cũng dành thời gian cho những dự án cá nhân, đồng thời thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Thời gian gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục bận rộn với công việc. Nữ diễn viên duy trì phong độ ổn định, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và hậu trường công việc với người hâm mộ.

Ninh Dương Lan Ngọc duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của cô cũng là chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm. Từng vướng nhiều tin đồn tình cảm với các đồng nghiệp nam, Ninh Dương Lan Ngọc hiện vẫn giữ thái độ khá kín tiếng về chuyện riêng tư. Cô chưa công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai. Chính vì vậy, mỗi khi nữ diễn viên xuất hiện thân thiết bên một đồng nghiệp nam, khán giả lại dành nhiều sự chú ý và không ngừng bàn luận.