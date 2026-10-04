Concert Tinh Hà 'Say Hi': Các FC rộn ràng với những trụ sao đầy ắp yêu thương
Concert Tinh Hà “Say Hi” ngày càng đến gần, các FC cũng tranh thủ “chạy nước rút” để lấp đầy những trụ sao tại Tinh Hà Ước Nguyện. Ngay trong hai ngày cuối tuần, người hâm mộ từ mọi miền đã chung tay để đưa trụ sao của thần tượng "về bờ an toàn", tạo nên không khí vô cùng rộn ràng.
Trụ sao của nhà CONGB là trụ sao đầu tiên về đích ngay sau đêm trao giải. Các UNICONGs đã nhanh chóng túc trực tại sảnh trụ sở DatVietVAC, cùng nhau gấp từng ngôi sao gửi đến nghệ sĩ của mình. Các “đầu tàu” fandom cũng đại diện gom sao từ khắp mọi miền đất nước, góp sức lấp đầy trụ sao dành cho nam nghệ sĩ. Thậm chí, có bạn còn phấn khởi “đòi” ban tổ chức dựng thêm một trụ sao nữa cho thần tượng.
Tiếp nối nhà UNI, các trụ sao của CAPTAIN BOY, HURRYKNG, CODY Nam Võ, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, IVAN... cũng lần lượt được lấp đầy, chính thức “về đích” an toàn.
Trong khi đó, fandom của những Anh Trai khác vẫn đang tất bật hoàn thiện trụ sao để kịp “về đích”. Không khí tại sảnh trụ sở DatVietVAC vì thế càng thêm rộn ràng khi các nhà cùng chạy đua với thời gian, mong những trụ sao có thể hoàn thành trước ngày diễn ra concert.
Để không trụ sao nào bị bỏ lại, các nhà sau khi hoàn thành trụ của mình còn chủ động gửi số sao còn dư đến những nhà khác. Những ngày túc trực gấp sao tại sảnh trụ sở DatVietVAC cũng trở thành dịp để người hâm mộ tiếp sức cho nhau bằng bánh, đồ ăn và nước uống, tạo nên bầu không khí rộn ràng nhưng không kém phần ấm áp.
Không chỉ là những ngôi sao gửi đến nghệ sĩ, hoạt động gấp và gom sao còn trở thành một “điểm hẹn” để các fandom gặp gỡ sau khi chương trình Tinh Hà "Say Hi" khép lại. Từ những người xa lạ, họ có thêm cơ hội trò chuyện, hỗ trợ nhau và chia sẻ niềm vui khi cùng hướng về những Anh Trai mình yêu mến.
Từng ngôi sao được gấp là một phần tình cảm của người hâm mộ dành cho nghệ sĩ. Khi các trụ sao lần lượt được lấp đầy, món quà dành cho các Anh Trai cũng dần hoàn thiện, đồng thời lưu lại thêm một kỷ niệm đáng nhớ của Tinh Hà “Say Hi”.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/concert-tinh-ha-say-hi-cac-fc-ron-rang-voi-nhung-tru-sao-day-ap-yeu-thuong-post1882131.tpo