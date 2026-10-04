Concert Tinh Hà 'Say Hi': Các FC rộn ràng với những trụ sao đầy ắp yêu thương

Trụ sao của nhà CONGB là trụ sao đầu tiên về đích ngay sau đêm trao giải. Các UNICONGs đã nhanh chóng túc trực tại sảnh trụ sở DatVietVAC, cùng nhau gấp từng ngôi sao gửi đến nghệ sĩ của mình. Các “đầu tàu” fandom cũng đại diện gom sao từ khắp mọi miền đất nước, góp sức lấp đầy trụ sao dành cho nam nghệ sĩ. Thậm chí, có bạn còn phấn khởi “đòi” ban tổ chức dựng thêm một trụ sao nữa cho thần tượng.

Trụ sao nhà UNICONGs về đích đầu tiên. Nguồn: @lamdan.99

Fanbase của CONGB đại diện nhận sao từ các fan ở xa. Nguồn: @ngoidentamlinhcuaCONGB

Người hâm mộ ở xa nhiệt tình gom sao cho CONGB. Nguồn: @lana.nh552

Tiếp nối nhà UNI, các trụ sao của CAPTAIN BOY, HURRYKNG, CODY Nam Võ, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, IVAN... cũng lần lượt được lấp đầy, chính thức “về đích” an toàn.

Trụ sao lấp lánh của nhà CAPTAIN BOY. Nguồn: @_lvghan_

Trụ sao đầy ắp yêu thương của nhà CODY Nam Võ. Nguồn: @cuczanghaydoi_cuacodynamvo

Trụ sao nhà HURRYKNG ngập sắc vàng. Nguồn: @_bong.goose.sol_

Trụ sao nhà Archer cũng đã tăng tốc về đích. Nguồn: @e_xitrum_o

Các MUZIK chung tay hoàn thiện trụ sao cho Quán quân Tinh Hà "Say Hi" - Quang Hùng MasterD. Nguồn: @_.phww.linhh

Trụ sao của Anh Trai IVAN gây bất ngờ khi về đích sớm. Nguồn: @ivan2808.01

Trong khi đó, fandom của những Anh Trai khác vẫn đang tất bật hoàn thiện trụ sao để kịp “về đích”. Không khí tại sảnh trụ sở DatVietVAC vì thế càng thêm rộn ràng khi các nhà cùng chạy đua với thời gian, mong những trụ sao có thể hoàn thành trước ngày diễn ra concert.

CONGB khen UNICONGs, đồng thời nhắn mọi người tiếp sức các nhà khác.﻿

Để không trụ sao nào bị bỏ lại, các nhà sau khi hoàn thành trụ của mình còn chủ động gửi số sao còn dư đến những nhà khác. Những ngày túc trực gấp sao tại sảnh trụ sở DatVietVAC cũng trở thành dịp để người hâm mộ tiếp sức cho nhau bằng bánh, đồ ăn và nước uống, tạo nên bầu không khí rộn ràng nhưng không kém phần ấm áp.

Người hâm mộ DILLAN gửi tặng mọi người bánh. Nguồn: @nulvago

Không chỉ là những ngôi sao gửi đến nghệ sĩ, hoạt động gấp và gom sao còn trở thành một “điểm hẹn” để các fandom gặp gỡ sau khi chương trình Tinh Hà "Say Hi" khép lại. Từ những người xa lạ, họ có thêm cơ hội trò chuyện, hỗ trợ nhau và chia sẻ niềm vui khi cùng hướng về những Anh Trai mình yêu mến.

Người hâm mộ háo hức mong chờ concert Tinh Hà "Say Hi".

Từng ngôi sao được gấp là một phần tình cảm của người hâm mộ dành cho nghệ sĩ. Khi các trụ sao lần lượt được lấp đầy, món quà dành cho các Anh Trai cũng dần hoàn thiện, đồng thời lưu lại thêm một kỷ niệm đáng nhớ của Tinh Hà “Say Hi”.