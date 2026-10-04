Lâm Tâm Như khoe ảnh du lịch bên mẹ, nụ cười má lúm gây chú ý

Lâm Tâm Như là một trong những nữ diễn viên quen mặt với khán giả châu Á qua nhiều bộ phim đình đám. Ở tuổi 50, người đẹp vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Mới đây, Lâm Tâm Như đăng tải loạt ảnh chụp cùng mẹ trong chuyến đi của hai mẹ con. Những hình ảnh giản dị nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nữ diễn viên và mẹ cùng nở nụ cười rạng rỡ, đặc biệt là chi tiết cả hai đều sở hữu má lúm đồng tiền khá rõ.

Lâm Tâm Như chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch cùng mẹ. Nữ diễn viên thừa hưởng má lúm đồng tiền từ mẹ. (Ảnh từ Sohu)

Trong ảnh, Lâm Tâm Như diện trang phục đời thường, không tạo dáng cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ tươi tắn, hạnh phúc khi đi du lịch cùng mẹ.

Điều khiến khán giả chú ý nhất là những đường nét tương đồng giữa Lâm Tâm Như và mẹ. Từ nụ cười đến má lúm đồng tiền, hai mẹ con được nhận xét có nhiều điểm giống nhau. Khoảnh khắc này cũng phần nào cho thấy nữ diễn viên thừa hưởng những nét duyên từ mẹ.

Bên cạnh sự tương đồng về ngoại hình, trạng thái tươi tắn của Lâm Tâm Như cũng nhận được nhiều lời khen. Qua những bức ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với thần thái thoải mái, vui vẻ khi dành thời gian bên mẹ.

Lâm Tâm Như rạng rỡ trong chuyến đi du lịch cùng mẹ.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, là nữ diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Hạ Tử Vy trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lâm Tâm Như vẫn duy trì sức hút và thường xuyên xuất hiện trong các dự án phim ảnh, chương trình giải trí.

Năm 2016, Lâm Tâm Như kết hôn với nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa sau thời gian tìm hiểu. Cặp đôi có một con gái. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian chăm sóc tổ ấm. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa khá kín tiếng trong việc chia sẻ hình ảnh cũng như thông tin về con gái.

Hiện tại, Lâm Tâm Như thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh công việc hoặc thời gian dành cho người thân. Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm nhờ diện mạo trẻ trung, phong thái tươi tắn và hoạt động nghệ thuật ổn định.

Vẻ đẹp cuốn hút của Lâm Tâm Như ở tuổi 50.