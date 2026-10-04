Hòa Minzy viết tâm tư bày tỏ với người đặc biệt: 'Em vẫn còn rất rung động'

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy mới đây đăng tải bài viết dài chia sẻ những cảm xúc sau đêm diễn tại Lai Châu. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ có cơ hội biểu diễn để phục vụ khán giả tại địa phương này. Với Hòa Minzy, tình cảm nồng nhiệt của khán giả nơi đây đã để lại trong cô một kỷ niệm đặc biệt.

Hòa Minzy mới đây đăng tải bài viết dài chia sẻ những cảm xúc sau đêm diễn tại Lai Châu.

Nữ ca sĩ cho biết cô đã trở về Hà Nội sau gần 10 giờ di chuyển. Dù lịch trình từ cuối tháng 9 đến tháng 10 khá dày đặc, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Hòa Minzy vẫn cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng cho sân khấu tại Lai Châu.

"Đây là lần đầu tiên mà em Hòa có cơ hội biểu diễn cho bà con mình được xem. Em thực sự đã rất nỗ lực và cố gắng mang đến những phần trình diễn hay nhất, đẹp nhất và đầu tư nhất cho mọi người", cô viết.

Đáng nhớ hơn cả với Hòa Minzy là khoảnh khắc nữ ca sĩ có mặt tại sân khấu để tổng duyệt vào buổi sáng. Chứng kiến đông đảo khán giả chờ đợi, hào hứng theo dõi cô tập luyện và đồng thanh gọi tên mình, nữ ca sĩ cho biết cô không khỏi xúc động.

"Dù lịch trình từ cuối tháng 9 đến tháng 10 rất nhiều và em không có thời gian ngủ nghỉ nữa nhưng khi tới sân khấu lúc sáng tổng duyệt, nhìn thấy những gương mặt của bà con đợi em tới, hào hứng xem em tập và hô lớn tên em khiến em vô cùng cảm động và biết ơn", Hòa Minzy chia sẻ.

Sự cuồng nhiệt của mọi người khiến Hòa Minzy không nỡ nói lời tạm biệt.

Tình cảm ấy tiếp tục được thể hiện mạnh mẽ trong đêm diễn. Sau khi hoàn thành phần trình diễn của mình, thay vì lập tức rời sân khấu, Hòa Minzy quyết định ở lại để ngắm nhìn khán giả. Sự cuồng nhiệt của mọi người khiến nữ ca sĩ không nỡ nói lời tạm biệt.

Cô kể: "Tối lên sân khấu, dù đã hết phần trình diễn của mình nhưng em vẫn nán lại để nhìn ngắm mọi người và sau đó cũng không nỡ đi về và quyết định đi một vòng sân khấu bắt tay từng khán giả trước khi lên xe về Hà Nội".

Khoảnh khắc ấy dường như trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ của Hòa Minzy trong hành trình biểu diễn thời gian qua. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân vẫn còn nguyên cảm xúc sau khi rời Lai Châu. "Em vẫn còn rất rung động với sự cuồng nhiệt của bà con mình ấy, cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu! Bầu trời sao này làm sao em quên đây!", Hòa Minzy viết.

Hình ảnh hàng nghìn khán giả cùng tạo nên một "bầu trời sao" giữa đêm cũng để lại ấn tượng đặc biệt với nữ ca sĩ. Không chỉ là sự cổ vũ dành cho một tiết mục, khoảnh khắc ấy còn cho thấy sức hút của Hòa Minzy với công chúng ở nhiều địa phương, đặc biệt trong bối cảnh nữ ca sĩ liên tục xuất hiện tại những sân khấu lớn trong thời gian gần đây. Nữ ca sĩ đồng thời cảm ơn Tỉnh ủy Lai Châu cùng các lực lượng chức năng đã hỗ trợ để chương trình diễn ra thành công.

Khép lại lời nhắn gửi, Hòa Minzy dành một lời hẹn đầy tình cảm với khán giả Lai Châu: "Đừng quên em Hòa nhé, em sẽ quay lại".

Lời hứa ngắn gọn nhưng cho thấy những gì nữ ca sĩ nhận được sau đêm diễn không chỉ dừng lại ở một sân khấu. Với Hòa Minzy, đó còn là sự kết nối đặc biệt với khán giả tại một vùng đất mà cô lần đầu có dịp biểu diễn.

Trong những năm gần đây, Hòa Minzy liên tục mở rộng phạm vi hoạt động và xuất hiện tại nhiều chương trình, sân khấu lớn

Trong những năm gần đây, Hòa Minzy liên tục mở rộng phạm vi hoạt động và xuất hiện tại nhiều chương trình, sân khấu lớn. Thành công của Bắc Bling cũng góp phần đưa tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với đông đảo công chúng, trong khi những màn kết hợp cùng các nghệ sĩ gạo cội cho thấy hướng đi ngày càng rõ nét của cô trong việc khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam.

Bởi vậy, những sân khấu ở các địa phương không đơn thuần là một điểm dừng trong lịch trình biểu diễn. Với Hòa Minzy, đó còn là cơ hội để trực tiếp gặp gỡ những khán giả đã dành tình cảm cho mình. Và với riêng Lai Châu, "bầu trời sao" trong đêm diễn có lẽ sẽ trở thành một ký ức khó quên trong hành trình của nữ ca sĩ.

Hòa Minzy được đông đảo khán giả ủng hộ trong đêm diễn tại Lai Châu