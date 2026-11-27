Pi Network liên tục giảm giá, bị hủy niêm yết. Ảnh: Crypto Times.

Pi, đồng tiền số của dự án Pi Network, giảm xuống mức 0,04736 USD vào ngày 20/11, thấp nhất kể từ khi mở mạng hồi tháng 2/2025, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Đến sáng 27/11, đồng tiền số này phục hồi lên khoảng 0,054 USD, tương đương 1.400 đồng/coin. So với mức đỉnh 2,98 USD từng thiết lập vào tháng 2/2025, Pi đã mất hơn 98% giá trị.

Sau đợt phục hồi lên trên 1,6 USD hồi tháng 5/2025, Pi liên tục dò đáy. Cuối tháng 11/2025, đồng tiền số này vẫn được giao dịch quanh mức 0,27 USD, trước khi giảm xuống dưới 0,1 USD vào nửa cuối năm nay. Cùng với đà lao dốc về giá, thị trường giao dịch Pi ngày càng thu hẹp về thanh khoản. Tổng khối lượng mua bán đồng tiền số này trong 24 giờ gần nhất chỉ còn khoảng 2-3 triệu USD, dù vốn hóa vẫn trên 600 triệu USD.

Diễn biến giá đồng Pi. Ảnh: CoinMarketCap.

OKX hiện là thị trường giao dịch Pi lớn nhất, tiếp đến là Gate, LBank và Bitget. Tuy nhiên, độ sâu sổ lệnh trên các nền tảng này tương đối thấp, chỉ vài chục nghìn USD. Đây là chỉ số cho thấy số lệnh có thể được khớp nhanh, phản ánh nhu cầu thị trường và khả năng thanh khoản tài sản số. So với mức vốn hóa danh định 600 USD, con số vài chục nghìn USD là rất thấp. Do vậy nếu bắt đầu có các lệnh bán, giá loại tài sản này sẽ sập mạnh khi không có sẵn lệnh mua chống đỡ.

Ngày 26/11, sàn giao dịch tiền số CEX.IO bắt đầu ngừng hỗ trợ mua và giao dịch giao ngay đối với Pi, tiến tới hủy niêm yết hoàn toàn vào ngày 11/1/2027.

Theo thông báo của CEX.IO, quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá định kỳ các tài sản trên nền tảng. Nền tảng áp dụng những tiêu chuẩn liên quan đến thanh khoản, tuân thủ quy định và chất lượng tài sản, song không nêu cụ thể tiêu chí mà Pi không đáp ứng.

Sau 21 tháng kể từ khi mở mạng, PI cũng chưa được niêm yết giao ngay trên nhiều sàn tiền số hàng đầu thế giới như Binance, Coinbase và Bybit.

Trái ngược với diễn biến giá, nguồn cung Pi vẫn liên tục gia tăng. Theo CoinMarketCap, lượng Pi lưu hành hiện đạt hơn 11,4 tỷ đơn vị, tăng khoảng 37% so với đầu năm 2026.

Dữ liệu theo dõi blockchain Pi Network cho thấy trong số 11,4 tỷ PI phần thưởng khai thác đã được chuyển lên Mainnet. Chỉ trong 10 ngày, từ 17/11 đến 27/11, lượng Pi rã băng vào khoảng 47 triệu đơn vị. Ở mức giá hiện tại, định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) của Pi Network đạt khoảng 5,4 tỷ USD nếu tính trên toàn bộ 100 tỷ token.

Tuy nhiên, lượng coin khổng lồ sau khi được mở quá tạo thêm áp lực giá lên đồng tiền số vốn đã sụt giảm mạnh về giá trị. Ở chiều ngược lại, dự án Pi Network từ khi mở mạng không tạo ra được giá trị như đã quảng cáo. Đồng tiền số không thể trở thành phương tiện giao dịch, trao đổi. Đồng thời, các ứng dụng thực tiễn cũng chưa rõ ràng.