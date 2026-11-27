Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, TP.HCM triển khai chiến dịch 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn trong chuyển đổi số, từ ngày 10/7 đến 30/11/2026.

Trong đó, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Một thông tin không thể để nhiều lần kê khai.

Trao đổi về quá trình này, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu đã từng bước chuyển từ phương thức trao đổi, tổng hợp thủ công sang kết nối thông qua các hệ thống và API, đồng thời hình thành đầu mối quản lý, lưu trữ dữ liệu tập trung tại Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

Kho dữ liệu dùng chung của TP.HCM hiện có 891 API kết nối, khai thác dữ liệu

Theo ông Thịnh, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM đã phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan rà soát hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có; đối chiếu danh mục chỉ tiêu, khả năng kết nối và phương án tích hợp phù hợp với yêu cầu quản lý, khai thác dữ liệu của từng cơ quan.

Việc kết nối dữ liệu của bốn khối gồm Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể bước đầu hình thành Kho dữ liệu dùng chung. Đây là nền tảng để các cơ quan từng bước chia sẻ, khai thác thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương thức tổng hợp, báo cáo thủ công.

Trong kết nối dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Trung tâm đã xây dựng và cung cấp cho Văn phòng Thành ủy phối hợp hình thành 52 chỉ tiêu dữ liệu; thu thập thêm 171 chỉ tiêu từ 15 sở, ban, ngành và tích hợp 105 API để khai thác trực tiếp từ Kho dữ liệu dùng chung. Tổng số chỉ tiêu đã thực hiện cung cấp là 223; tổng số API trên Kho dữ liệu đến thời điểm báo cáo là 891.

Riêng đối với cấp xã, sáu chỉ tiêu đã được đồng bộ gồm diện tích, dân số, số hộ, thu ngân sách, chi ngân sách và thông tin về khám sức khỏe định kỳ, sổ sức khỏe điện tử.

nguyên tắc cần hướng tới là dữ liệu đã có thì không yêu cầu người dân, doanh nghiệp hoặc cơ quan cấp dưới cung cấp, nhập lại nhiều lần

Những con số này phản ánh nỗ lực kết nối dữ liệu giữa các cấp, các ngành. Tuy nhiên, theo ông Thịnh, tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ hoặc phải nhập liệu nhiều lần chưa thể giải quyết hoàn toàn.

Để khắc phục, Trung tâm đang phối hợp với các cơ quan rà soát nguồn dữ liệu gốc, xác định cơ quan quản lý và đầu mối chịu trách nhiệm; chuẩn hóa danh mục chỉ tiêu, biểu mẫu dữ liệu, đồng thời ưu tiên kết nối qua API nhằm hạn chế việc yêu cầu các đơn vị tổng hợp, gửi báo cáo thủ công.

Đối với những nguồn dữ liệu chưa có khả năng kết nối tự động, Trung tâm tiếp nhận theo tệp dữ liệu chuẩn hoặc phương thức phù hợp, sau đó từng bước chuyển sang đồng bộ tự động. Cách làm này nhằm duy trì việc tiếp nhận, khai thác dữ liệu trong khi tiếp tục hoàn thiện khả năng kết nối giữa các hệ thống.

"Trung tâm tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý dữ liệu để hoàn thiện cơ chế chia sẻ, bảo đảm dữ liệu được cập nhật từ nguồn, có chuẩn thống nhất, được khai thác đúng thẩm quyền và từng bước thực hiện nguyên tắc dữ liệu đã có thì không yêu cầu người dân, doanh nghiệp hoặc cơ quan cấp dưới cung cấp, nhập lại nhiều lần", Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM nhấn mạnh.

Chuyển đổi số phải thay đổi cả cách làm việc

Không chỉ phục vụ việc chia sẻ thông tin, các nền tảng số dùng chung còn tác động đến phương thức làm việc của cán bộ, công chức và hoạt động quản lý, điều hành tại các cơ quan, địa phương.

Theo ông Thịnh, các công việc như tiếp nhận, xử lý văn bản, quản lý hồ sơ, lịch công tác, trao đổi thông tin và tổ chức hội nghị đang từng bước được thực hiện trên các nền tảng dùng chung. Qua đó, hoạt động xử lý công việc dần chuyển từ phương thức phân tán sang môi trường làm việc số thống nhất.

Điều quan trọng, theo ông Thịnh, là chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa phần mềm vào sử dụng mà phải làm thay đổi quy trình và kỷ luật thực thi công vụ. Công việc được giao trên môi trường số, tiến độ được theo dõi, dữ liệu được khai thác để hỗ trợ quyết định; trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân cũng từng bước được thể hiện rõ hơn.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuẩn hóa dữ liệu, mở rộng kết nối tự động và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, hướng đến phương thức quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu, giảm báo cáo thủ công và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.