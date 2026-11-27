Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam sáng 27/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ngành tài chính, chứng khoán cùng các bộ, ngành và thành viên thị trường tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thị trường, hướng tới mục tiêu trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế.

Theo Thủ tướng, sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng. Từ phiên giao dịch đầu tiên năm 2000 với hai cổ phiếu niêm yết, vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng, đến nay vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP.

Thị trường hiện có hơn 1.500 công ty đại chúng, trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25.000 tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng đầu năm 2026. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỷ đồng qua thị trường này.

Những kết quả này cho thấy thị trường chứng khoán đã góp phần thay đổi phương thức huy động và phân bổ nguồn lực của nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell vào tháng 9 là dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực cải cách của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn có quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn.

Hướng tới huy động 5,4 triệu tỷ vốn trung và dài hạn

Theo Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, liên tục và bền vững. Điều này đặt ra nhu cầu lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế

Thủ tướng nhìn nhận những yêu cầu trên đặt ra cho thị trường chứng khoán sứ mệnh mới với yêu cầu và trách nhiệm cao hơn. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh thị trường cần phát triển thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững, không đánh đổi chất lượng và sự ổn định để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

"Thước đo thành công của thị trường chứng khoán không chỉ là điểm số, vốn hóa hay giá trị giao dịch, mà trước hết là khả năng huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, là sự lớn mạnh của doanh nghiệp và niềm tin bền vững của các nhà đầu tư", Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý.

Về định hướng phát triển, Thủ tướng đề nghị thị trường chứng khoán từng bước khắc phục sự phụ thuộc của nền kinh tế vào tín dụng ngân hàng, hướng tới hệ thống tài chính cân đối, lành mạnh và có khả năng chống chịu cao.

Thị trường cần phát triển đồng bộ cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm tài chính phù hợp, trong đó chú trọng sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh và tài chính bền vững.

Đáng chú ý, Chính phủ đặt mục tiêu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn trong giai đoạn 2026-2030. Đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu được định hướng đạt 120% GDP, trong khi dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP.

Thủ tướng cũng yêu cầu có giải pháp đột phá phát triển các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và định chế đầu tư chuyên nghiệp, qua đó hình thành nền tảng nhà đầu tư dài hạn vững chắc. Nguồn vốn cần được hướng vào các doanh nghiệp và lĩnh vực có năng suất, hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng cao.

Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường cần gắn với cải thiện chuẩn mực quản trị, điều hành doanh nghiệp niêm yết. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước gắn với niêm yết; tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia thị trường.

Yêu cầu công khai, minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng kế toán, kiểm toán cũng được nhấn mạnh. Cùng với đó, cơ quan quản lý cần giữ vững kỷ cương, kỷ luật thị trường và kiên quyết xử lý các hành vi gian lận, thao túng, trục lợi, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Yêu cầu tháo gỡ rào cản tiếp cận thị trường

Một định hướng khác được người đứng đầu Chính phủ đề cập là tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đồng bộ, hiện đại, minh bạch, ổn định, nhất quán và có khả năng dự báo cao, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Thủ tướng đề nghị triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam.

Cùng với đó, cần chủ động tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường, rà soát quy định về sở hữu nước ngoài, hoàn thiện cơ chế giao dịch, thanh toán và công bố thông tin.

Phương thức quản lý cũng cần được đổi mới theo hướng kiến tạo phát triển, quản lý dựa trên rủi ro, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Về hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống giao dịch, thanh toán, bù trừ và giám sát thị trường theo chuẩn mực quốc tế; đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống.

Thủ tướng lưu ý việc nâng hạng thị trường là thành tựu quan trọng, nhưng yêu cầu cao hơn là tiếp tục cải thiện chất lượng thực chất, năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút, giữ chân các dòng vốn quốc tế dài hạn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị tăng cường đối thoại với các định chế tài chính, quỹ đầu tư quốc tế, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vướng mắc chính đáng của nhà đầu tư bằng hành động cụ thể và kết quả thực chất.

Đáng chú ý, tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng thông tin về tiến trình đàm phán thuế với Mỹ. Theo đó, Việt Nam vừa qua đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ và cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ.

Hiện hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết. Thủ tướng cho biết mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa mà phía Mỹ vừa công bố.

Thủ tướng cho biết việc ký kết và thực thi hiệp định dự kiến tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư của Việt Nam, Mỹ và các nhà đầu tư quốc tế.