Tập đoàn phần mềm SAP cân nhắc sa thải ít nhất 10.000 nhân sự. Ảnh: tradersagency

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, kế hoạch có thể ảnh hưởng đến ít nhất 9% tổng số nhân viên toàn cầu của SAP, tập đoàn phần mềm lớn nhất châu Âu. Các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết doanh nghiệp đang yêu cầu tất cả bộ phận xác định những vị trí có thể tinh giản, trong đó tập trung vào khối phát triển sản phẩm, kỹ thuật và kinh doanh.

Con số cắt giảm cuối cùng chưa được quyết định và có thể thay đổi sau quá trình đàm phán với đại diện người lao động. Các cuộc thảo luận hiện vẫn đang diễn ra.

SAP từ chối bình luận về khả năng sa thải nhân viên. Trong tuyên bố, công ty cho biết thường xuyên rà soát cơ cấu tổ chức để bảo đảm phù hợp với chiến lược kinh doanh và nhu cầu khách hàng.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh SAP đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình kinh doanh lấy AI làm trọng tâm dưới sự dẫn dắt của CEO Christian Klein. Tập đoàn có trụ sở tại Walldorf (Đức) đã hai lần điều chỉnh ban điều hành trong năm nay. Hai trong số 6 thành viên hội đồng quản trị dự kiến rời công ty vào tháng 3/2027.

Theo các nguồn tin, ban lãnh đạo SAP tiếp tục thiết kế lại quy trình phát triển và phân phối sản phẩm, đồng thời tìm cách tích hợp các công cụ AI sâu hơn vào những ứng dụng hiện có. Trước đó, một số nỗ lực đưa sản phẩm AI ra thị trường của công ty gặp trở ngại.

Biến động nhân sự cấp cao cũng diễn ra trong quá trình chuyển đổi này. Muhammad Alam, người phụ trách mảng sản phẩm, không gia hạn hợp đồng và dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3/2027. CEO Christian Klein đã tiếp nhận phần lớn trách nhiệm của vị trí này trong năm nay.

Trong khi đó, Thomas Saueressig, lãnh đạo bộ phận kinh doanh, tuần trước thông báo sẽ rời SAP để đảm nhiệm chức CEO tại Ionos Group SE.

Đây không phải lần đầu SAP thực hiện chương trình tái cơ cấu quy mô lớn. Năm 2024, tập đoàn thông báo cắt giảm khoảng 10.000 vị trí, với chi phí ước tính 3 tỷ euro (3,3 tỷ USD). Quá trình này kéo dài hơn một năm, chủ yếu thông qua chương trình nghỉ việc tự nguyện và đào tạo lại nhân viên.

Tuy nhiên, tổng số lao động của SAP sau đó không giảm đáng kể do công ty tiếp tục tuyển dụng cho các vị trí mới. Hiện tập đoàn có hơn 110.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó Đức là thị trường có lực lượng lao động lớn nhất.

Tại Đức, hội đồng đại diện người lao động đã đàm phán thành công thỏa thuận bảo đảm việc làm đến năm 2028.

Phát biểu tại một hội nghị do Morgan Stanley tổ chức tuần trước, Giám đốc tài chính Dominik Asam cho biết số lượng nhân viên của SAP đã tăng nhẹ trong năm nay. Ông nói sẽ rất ngạc nhiên nếu xu hướng này không đảo chiều trong thời gian tới.

SAP đang chuyển dịch mô hình kinh doanh từ bán giấy phép phần mềm sang cung cấp dịch vụ đám mây theo hình thức thuê bao cho khách hàng doanh nghiệp. Công ty cũng hỗ trợ khách hàng triển khai các mô hình AI trong hoạt động kinh doanh.

Áp lực chuyển đổi ngày càng lớn khi AI làm thay đổi ngành công nghiệp phần mềm. Nhiều đối thủ Mỹ như Microsoft, Oracle và Salesforce gần đây cũng công bố kế hoạch cắt giảm hàng nghìn nhân sự, với lý do nâng cao hiệu quả nhờ AI và tiết kiệm chi phí.

Một số tập đoàn công nghiệp Đức, trong đó có Volkswagen và BMW, cũng lên kế hoạch tinh giản lao động trước nhu cầu suy yếu và cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc.

Cổ phiếu SAP đã giảm khoảng 6% trong 12 tháng qua, một phần do lo ngại của nhà đầu tư về tác động của AI đối với mô hình kinh doanh truyền thống của các công ty phần mềm.

Trong quý III, SAP ghi nhận doanh thu 10,3 tỷ euro, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ dịch vụ đám mây đạt 6,7 tỷ euro. Lợi nhuận sau thuế tăng 11%, lên 2,3 tỷ euro.

Đầu năm nay, cổ phiếu ngành phần mềm từng chịu áp lực bán mạnh do lo ngại những tiến bộ của AI có thể làm suy yếu mô hình kinh doanh hiện tại. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu này đã phục hồi trong nửa cuối năm khi giới đầu tư đánh giá lại tác động của công nghệ mới đối với ngành.

(Theo Bloomberg, FT)