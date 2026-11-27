Ngành ngân hàng TP.HCM kỳ vọng giải ngân hết gói tín dụng ưu đãi 591.000 tỷ đồng trong năm nay. Ảnh: Nam Khánh.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2026, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 (TP.HCM), cho biết bên cạnh nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với hoạt động ngân hàng trên địa bàn và triển khai chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất, ngành ngân hàng TP.HCM sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố trong tháng cuối năm.

Cụ thể, ngành ngân hàng sẽ tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân các gói tín dụng ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu vốn với lãi suất hợp lý cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã.

Qua đó, tạo điều kiện để các đơn vị mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm, du lịch... thường tăng cao của người dân vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Ông Lệnh cho biết trong 10 tháng đầu năm, thông qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các ngân hàng đã giải ngân 506.700 tỷ đồng cho 191.187 khách hàng, tương đương gần 86% quy mô gói tín dụng ưu đãi.

"Từ số liệu thống kê vừa nêu có thể tin tưởng vào việc giải ngân để tạo điều kiện và đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp sẽ đảm bảo 100% quy mô gói khi kết thúc năm, theo kế hoạch đề ra ban đầu của chương trình, với tổng quy mô gói được đăng ký là 591.000 tỷ đồng", ông nói.

Song song đó, ngành ngân hàng tiếp tục giải ngân vốn vay với lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Hoạt động này nhằm góp phần ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng và kiểm soát lạm phát trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, theo định hướng điều hành của Chính phủ, NHNN và UBND TP.HCM.

Tính đến cuối tháng 10/2026, doanh số cho vay của chương trình đạt 22.500 tỷ đồng, trong khi dư nợ đạt 7.728 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối năm 2025. Chương trình đã cung ứng vốn cho 33 doanh nghiệp, gồm 15 doanh nghiệp bình ổn thị trường và 18 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, ngành ngân hàng cũng phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành của thành phố triển khai chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 (Shopping Season in Vibrant HCMC).

Theo ông Lệnh, đến nay, đã có 8 ngân hàng thương mại trên địa bàn tham gia chương trình với các chính sách ưu đãi về phí, thanh toán và tín dụng tiêu dùng. Các chính sách này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua sắm, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp và khách du lịch, đồng thời mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ.