Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã bị ép lùi giá đáng kể trong phiên sáng nay khiến VN-Index mất dần độ cao.

Đà tăng lan tỏa rất rộng ngay sau khi thị trường mở cửa. Độ rộng thể hiện sự áp đảo hoàn toàn của bên tăng giá khi số mã xanh nhiều gấp 3 lần số đỏ. VN-Index mở cửa tăng 0,6% và đến khoảng 10h15 thì đạt đỉnh, tăng 33,2 điểm tương đương +2,03%. Tuy nhiên trong nửa sau của phiên, đà tăng suy yếu dần, chốt buổi sáng chỉ số còn tăng 0,84% tương đương 13,77 điểm. Độ rộng ghi nhận 160 mã xanh và 117 mã đỏ.

Như vậy cả chỉ số, giá cổ phiếu lẫn độ rộng đều đồng thuận cho thấy đang có hiện tượng suy yếu trong đà tăng giá. Đây không chỉ là vấn đề của các cổ phiếu vốn hóa lớn mà còn là tình trạng chung, mặc dù VN30 vẫn là lý do chính khiến VN-Index phải trả lại nhiều điểm như vậy.

Toàn bộ 30 mã trong rổ blue-chips không còn cổ phiếu nào giữ được mức cao nhất, 17 mã bị ép lùi xuống tới hơn 1%. VIC từ mức tăng cao nhất 5,22% so với tham chiếu, hiện chỉ còn +2,7%. VHM trả lại khoảng 1,33% so với đỉnh, còn tăng 0,85%. VCB lùi lại 1,01% còn tăng 0,31%. BID mất sạch mức tăng 1,72% và rơi lại tham chiếu. CTG thậm chí đảo chiều -1,18% thành giảm 0,17%. TCB trả lại 2,23% so với đỉnh, còn tăng yếu 0,51%... Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa có khả năng chi phối VN-Index.

Thanh khoản rổ VN30 cũng sụt giảm tới 30% so với sáng hôm qua, chỉ còn 2.088,9 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Mặc dù so với phiên bán tháo hôm qua là khá khập khiễng, nhưng ngay cả so với trung bình các phiên sáng tuần trước, thanh khoản rổ VN30 sáng nay cũng thấp hơn khoảng 10%. Như vậy ngay cả các nhà đầu tư lớn cũng giảm cường độ giao dịch sáng nay và đà tăng giá không được hỗ trợ đủ bền.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại của thị trường, tình trạng cũng tương tự. Thanh khoản ghi nhận giảm 32% trên sàn HoSE và mức giảm của rổ VN30 chỉ chiếm 45% trong mức giảm chung này. Điều này đồng nghĩa với các cổ phiếu ngoài nhóm VN30 còn giảm thanh khoản nhiều hơn nữa.

Trong 160 cổ phiếu đang xanh của sàn HoSE chỉ có 65 mã tăng hơn 1%. Ở giá cao nhất, sàn này có tới 182 mã tăng vượt 1%. Sự chênh lệch này chính là thể hiện số lượng lớn cổ phiếu đã bị ép giá xuống và trở lại diện dao động hẹp, thay vì một diễn biến tăng bùng nổ.

Dòng tiền khá yếu cũng khiến các cổ phiếu không duy trì được thanh khoản tốt ở nhóm tăng. Thậm chí trong 65 mã mạnh nhất chỉ có 16 mã khớp được từ 10 tỷ đồng trở lên. VIX là midcap duy nhất giao dịch trên trăm tỷ, đạt 168,2 tỷ đồng, giá tăng 1,26%. GEX tăng 1,34%, LPB tăng 2,81%, GEE tăng 2,96%, PVD tăng 2,9% là các cổ phiếu thanh khoản tốt hơn hẳn số còn lại. Tất cả số này cũng đều bị ép giá xuống.

Ở phía giảm, độ rộng thể hiện sắc đỏ bắt đầu loang rộng dần từ 10h30 trở đi. Tuy tổng thể số mã giảm giá vẫn ít hơn số tăng nhưng chủ yếu là do vẫn phải vượt qua vùng xanh trước khi rơi xuống dưới tham chiếu. Bên bán cũng không ép hàng quá mạnh, chủ đạo là cầu yếu khiến giá mất lực. Trong 117 mã đỏ mới có 56 mã giảm quá 1%, hầu hết cũng có thanh khoản nhỏ. CII giảm 3,91%, GMD giảm 2,15%, VPI giảm 1,76%, KDH giảm 1,79%, DIG giảm 2,13%, PNJ giảm 1,65% là những mã thanh khoản cao nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên sáng mua ròng nhẹ khoảng 52,5 tỷ đồng trên HoSE. Sáng hôm qua khối này cũng có vị thế mua ròng nhỏ hơn chục tỷ. Đây là thay đổi khá lớn vì khối ngoại đã bán ròng rất lớn vài tuần gần đây. Dù vậy không có nhiều giao dịch lớn, mua tốt nhất là FPT +134,6 tỷ, VIC +47,2 tỷ. Bán ròng nhiều nhất là GMD -142,6 tỷ.