Cán bộ Đồn Biên phòng Bản Giàng hướng dẫn người dân bản Rào Tre kỹ thuật chăm sóc cây dó trầm

Hơn ba thập kỷ đổi thay

Dưới chân dãy núi Ka Đay, bản Rào Tre hiện có hơn 50 hộ với gần 160 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Chứt. Nhìn những mái nhà sàn nép mình giữa màu xanh núi rừng hôm nay, ít ai hình dung cách đây vài chục năm, bà con vẫn sống trong những hang đá sâu giữa đại ngàn Trường Sơn.

Thuở ấy, người Chứt sống chủ yếu bằng nghề săn bắt, hái lượm và làm nương rẫy. Cuộc sống biệt lập giữa núi rừng, ít có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài khiến nhiều người chưa biết chữ, chưa biết tiếng phổ thông. Hơn ba thập kỷ trước, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương đã vận động đồng bào rời hang đá, xuống núi định cư tại bản Rào Tre. Những ngày đầu an cư, bà con không tránh khỏi bỡ ngỡ trước nếp sống mới. Có nhà để ở, có đất để sản xuất, nhưng để bà con biết đọc, biết viết, thạo việc trồng trọt, chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống, không còn phụ thuộc nhiều vào sản vật từ rừng là cả một quá trình bền bỉ.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng được phân công cắm bản vừa hướng dẫn bà con cách làm ăn, sinh hoạt, vừa học tiếng đồng bào, tìm hiểu phong tục để gần gũi với người dân hơn. Những lớp xóa mù chữ được mở ngay tại bản. Từ việc tập đọc, tập viết đến cách trồng cây, nuôi con gà, con lợn, giữ vệ sinh nhà cửa, từng việc nhỏ được hướng dẫn, làm đi làm lại cho đến khi bà con quen dần.

Cuộc sống ở Rào Tre cũng đổi khác theo năm tháng. Trẻ em được đến trường, người lớn biết đọc, biết viết. Nhiều gia đình đã biết làm ruộng, trồng keo, chăn nuôi để tăng thu nhập. Lớp trẻ hôm nay có thêm cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, tìm việc làm ngoài bản. Chuyện làm ăn của bà con cũng không còn chỉ tính từ mùa vụ này đến mùa vụ khác.

Nhằm giúp đồng bào có thêm hướng phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã triển khai mô hình trồng dó bầu. Từ khâu lựa chọn, hỗ trợ cây giống đến hướng dẫn kỹ thuật, cán bộ biên phòng đều trực tiếp giúp đỡ bà con theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Đến nay, toàn bản có khoảng 14 hộ tham gia mô hình. Bên cạnh trồng keo, làm ruộng, chăn nuôi, nhiều gia đình trẻ đã mạnh dạn dành đất trồng dó bầu. Với bà con vốn quen canh tác những loại cây ngắn ngày như ngô, sắn, việc đầu tư công sức chăm sóc một vườn cây phải mất nhiều năm mới có thể đem lại nguồn thu cũng là một bước thay đổi trong cách nghĩ, cách làm.

Gieo hy vọng trên đất đồi

Đứng giữa vườn dó trầm, anh Hồ Thế Xoan (SN 1994, bản Rào Tre) đưa tay chỉ những cây đã cao quá đầu người, gương mặt không giấu được niềm vui. Hơn 600 cây dó bầu trên diện tích khoảng 1ha đang sinh trưởng tốt. Sau thời gian lo lắng vì chưa biết cách chăm sóc, giờ anh đã yên tâm hơn khi thấy cây hợp đất. “Ban đầu, tôi lo cây dó trầm khó trồng, khó chăm sóc. Nhưng được cán bộ hướng dẫn, tôi dần biết cách chăm sóc để cây phát triển tốt. Giờ nhìn vườn cây ngày càng lớn, gia đình rất phấn khởi”, anh Xoan nói.

Chỉ vài năm trước, khu đất này chủ yếu trồng ngô, sắn. Đất đồi không phải lúc nào cũng cho năng suất tốt, công sức bỏ ra nhiều nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Tiền bán nông sản cũng chỉ đủ trang trải những khoản chi tiêu trước mắt. Khi được giới thiệu mô hình trồng dó trầm, anh Xoan quyết định thử sức với một hướng làm ăn mới. Đây là lần đầu tiên gia đình anh dành diện tích đất khá lớn để trồng cây lâu năm. Sau hai đợt được hỗ trợ cây giống vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, anh bắt tay vào trồng. Từ làm đất, đào hố, bón phân đến phòng trừ sâu bệnh, anh đều được cán bộ biên phòng và chính quyền địa phương hướng dẫn.

Biết rằng còn phải chờ nhiều năm mới có thể thu hoạch dó trầm, anh vẫn duy trì trồng keo, nuôi gia súc, gia cầm để bảo đảm thu nhập. Anh còn đầu tư thêm máy cắt cỏ, máy xẻ keo để chủ động công việc, giảm bớt sức lao động.

Cách đó không xa là vườn dó trầm của chị Hồ Thị Ninh (SN 1993). Bao năm qua, vợ chồng chị chủ yếu sống bằng nghề làm nương rẫy, hái măng rừng, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Từ khi có thêm vườn dó, chị lại tất bật với việc làm cỏ, vun gốc, chăm chút từng hàng cây. “Trước nay, gia đình tôi thu nhập bấp bênh, nay có thêm vườn cây, chúng tôi muốn chăm sóc thật tốt để sau này có nguồn thu. Cây còn nhỏ nên phải kiên trì, chịu khó chăm sóc”, chị Ninh chia sẻ.

Không chỉ những người ở lại bản, ngay cả những gia đình đã đi làm ăn xa cũng dành đất trồng dó trầm. Khoảng 4 năm trước, vợ chồng anh Hồ Xuân Nam (SN 1989) rời Rào Tre ra Hải Phòng làm công nhân. Tổng thu nhập khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng giúp gia đình có điều kiện sửa sang nhà cửa, chăm lo cho con cái.

Có việc làm và thu nhập ở xa, vợ chồng anh vẫn không muốn bỏ đất đai quê nhà. Đến mùa vụ, họ lại trở về làm ruộng. Trên diện tích đất sẵn có, anh trồng hơn 600 gốc dó trầm. Những ngày về quê, xong việc đồng áng, hai vợ chồng lại ra vườn làm cỏ, vun gốc, kiểm tra sâu bệnh. “Được các bộ đội hướng dẫn trồng, chăm sóc, giờ cây dó bầu đang phát triển tốt. Không cần phải bỏ chi phí gì, chỉ mất công chăm sóc nên gia đình rất vui, phấn khởi”, anh Nam nói.

Tiền lương công nhân giúp vợ chồng anh trang trải cuộc sống hiện tại, còn hơn 600 gốc dó trầm trên đất quê nhà là khoản đầu tư dành cho tương lai. Mỗi lần trở về, thấy cây lớn thêm, họ lại có thêm động lực để tiếp tục chăm sóc.

Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp, Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết, cây dó bầu đang phát triển tốt trên đất Rào Tre. Điều đơn vị mong muốn là qua mô hình này, bà con, nhất là những gia đình trẻ sẽ từng bước biết tính toán, đầu tư lâu dài trong sản xuất.

“Điều chúng tôi luôn trăn trở là làm sao giúp đồng bào Chứt có sinh kế ổn định, từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Vì vậy, đơn vị đã tìm hiểu, lựa chọn cây dó bầu, hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật để bà con có thêm hướng sản xuất mới. Chúng tôi mong muốn, đặc biệt là những gia đình trẻ, sẽ mạnh dạn tiếp cận mô hình, biết tính toán đầu tư lâu dài, kiên trì chăm sóc để từng bước tạo dựng sinh kế bền vững”, Thiếu tá Tiệp nói.