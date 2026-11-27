Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026).

Sáng 27/11/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đổi mới mô hình phát triển, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Yêu cầu tăng trưởng cao, liên tục và bền vững đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, cần khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của nền kinh tế, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn. Điều này đặt ra cho thị trường chứng khoán một sứ mệnh mới với yêu cầu và trách nhiệm lớn hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Nếu 30 năm qua là chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển thị trường, thì chặng đường tới phải là chặng đường nâng tầm chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất và khẳng định vị thế quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Theo Thủ tướng, Việt Nam không chỉ cần một thị trường có quy mô lớn, thanh khoản cao, mà quan trọng hơn là một thị trường có khả năng chuyển hóa nguồn lực tài chính thành năng lực sản xuất, năng suất lao động, sức cạnh tranh và sự thịnh vượng của quốc gia.

“Phát triển thị trường chứng khoán phải thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững; không đánh đổi chất lượng và sự ổn định để lấy tăng trưởng ngắn hạn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thước đo thành công của thị trường chứng khoán không chỉ là điểm số, vốn hóa hay giá trị giao dịch, mà trước hết là khả năng huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, là sự lớn mạnh của doanh nghiệp và niềm tin bền vững của các nhà đầu tư.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ thông tin tới các đại biểu, nhà đầu tư trong nước và quốc tế về tiến trình đàm phán thuế với Hoa Kỳ.

Theo Thủ tướng, Việt Nam vừa qua đã đưa ra cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ. Hiện nay, hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố.

Việc ký kết, thực thi Hiệp định dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ và các nhà đầu tư quốc tế.

Khẳng định 30 năm là một dấu mốc quan trọng, đồng thời là điểm khởi đầu của một hành trình mới với tầm nhìn xa hơn, khát vọng lớn hơn và trách nhiệm cao hơn, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng, phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, ngành Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên những thành tựu mới; xây dựng một thị trường chứng khoán thực chất, minh bạch, hiện đại, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn vững chắc của nền kinh tế, nơi hội tụ niềm tin của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Thủ tướng chúc ngành Chứng khoán Việt Nam bước vào chặng đường phát triển mới với khí thế mới, tầm vóc mới và những thành tựu to lớn hơn nữa.